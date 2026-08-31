Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen

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Après Saros, Housemarque pourrait bien s’attaquer à des projets à échelle plus réduite, sans doute pour souffler un peu suite à cette grosse production. Ce prochain jeu se fera visiblement sans Ilari Kuittinen, qui a pourtant passé 31 ans de sa carrière chez Housemarque, puisqu’il en a été le cofondateur aux côtés de Harri Tikkanen.

Saros // Source : Housemarque

Le remplaçant est déjà en place depuis juillet

C’est l’intéressé qui l’a annoncé à travers un communiqué dans lequel il fait le point sur ses 33 ans de carrière, dont deux seulement ont été passés en dehors de Housemarque. Si on lui doit en partie Returnal et Saros, il a également beaucoup compté dans le développement de Resogun, Super Stardust HD et tous les autres jeux du studio :

« Après 33 ans dans l’industrie du jeu vidéo et 31 années incroyables chez Housemarque — le studio que j’ai cofondé avec Harri Tikkanen — aujourd’hui marque mon dernier jour en tant que Housemarquien. Tout a commencé en 1993 avec Terramarque, et lorsque j’ai joint mes forces à celles de Harri pour créer Housemarque en 1995, nous étions animés par la passion du jeu, mais sans véritable plan pour bâtir une entreprise. Avec le recul, je me sens immensément chanceux. Nous avons eu la chance d’être au bon endroit au bon moment durant trois décennies de croissance exceptionnelle du secteur, ce qui nous a permis de préserver notre indépendance farouche pendant 26 ans avant de rejoindre la famille PlayStation Studios. »

Il a en réalité été remplacé dès le 1ᵉʳ juillet dernier par Sami “Haxu” Hakala. Il prévient qu’il ne sait pas réellement ce qu’il va faire ensuite, si ce n’est souffler un bon coup après cette longue aventure. C’est en tout cas un cadre de plus qui quitte Housemarque après le départ de Harry Krueger, réalisateur de Returnal, qui avait plié bagage en 2023.

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Saros
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Date de sortie : 30/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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