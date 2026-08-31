Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen

Le remplaçant est déjà en place depuis juillet

C’est l’intéressé qui l’a annoncé à travers un communiqué dans lequel il fait le point sur ses 33 ans de carrière, dont deux seulement ont été passés en dehors de Housemarque. Si on lui doit en partie Returnal et Saros, il a également beaucoup compté dans le développement de Resogun, Super Stardust HD et tous les autres jeux du studio :

« Après 33 ans dans l’industrie du jeu vidéo et 31 années incroyables chez Housemarque — le studio que j’ai cofondé avec Harri Tikkanen — aujourd’hui marque mon dernier jour en tant que Housemarquien. Tout a commencé en 1993 avec Terramarque, et lorsque j’ai joint mes forces à celles de Harri pour créer Housemarque en 1995, nous étions animés par la passion du jeu, mais sans véritable plan pour bâtir une entreprise. Avec le recul, je me sens immensément chanceux. Nous avons eu la chance d’être au bon endroit au bon moment durant trois décennies de croissance exceptionnelle du secteur, ce qui nous a permis de préserver notre indépendance farouche pendant 26 ans avant de rejoindre la famille PlayStation Studios. »

Il a en réalité été remplacé dès le 1ᵉʳ juillet dernier par Sami “Haxu” Hakala. Il prévient qu’il ne sait pas réellement ce qu’il va faire ensuite, si ce n’est souffler un bon coup après cette longue aventure. C’est en tout cas un cadre de plus qui quitte Housemarque après le départ de Harry Krueger, réalisateur de Returnal, qui avait plié bagage en 2023.