Call of Duty : Black Ops Cold War

Call of Duty : Black Ops Cold War est le cinquième volet de la série Black Ops, qui est elle même une branche de la licence Call of Duty. Ce nouvel épisode se concentre, comme son nom l'indique, sur la Guerre Froide. Par ailleurs, il s'inspire de divers événements ayant réellement eu lieu, avec la présence de personnages historiques. En plus d'un mode solo classique, cet opus intégrera à nouveau un mode Zombies, avec une campagne dédiée et diverses nouveautés qui viendront s'ajouter à ce mode.