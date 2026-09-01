Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet

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Avec un State of Play à l’horizon et une sortie que certains estiment à la mi-2027, c’est le bon moment pour qu’Intergalactic: The Heretic Prophet fasse enfin reparler de lui. Naughty Dog est d’accord, puisqu’il a aujourd’hui une annonce à faire à propos du jeu, qui vient de passer une étape importante dans son développement. Mais de là à savoir si le jeu sera prêt pour la prochaine présentation de PlayStation…

Intergalactic: The Heretic Prophet, prochain jeu de Naughty Dog // Source : Naughty Dog

C’est dans la boîte (enfin, façon de parler…)

Alors que les yeux sont maintenant rivés sur le 3 septembre où aura lieu non pas un, mais deux State of Play, Naughty Dog sort de l’ombre pour annoncer quelque chose autour d’Intergalactic: The Heretic Prophet. Sur ses réseaux sociaux, le studio publie une photo de Tati Gabrielle dans sa tenue de motion capture afin d’annoncer que le « tournage » du jeu, si on peut l’appeler comme tel (tout ce qui entoure la motion capture en somme), est désormais terminé :

« « See you, space cowboy… ». C’est dans la boîte pour le tournage très ambitieux des cinématiques d’Intergalactic ! L’équipe a assuré ! Hâte de vous dévoiler leur travail incroyable le moment venu ! »

Autrement dit, toutes les cinématiques sont dans la boite, en attente d’être désormais peaufinées. Si le studio fait une telle annonce aujourd’hui, c’est soit pour teaser la présence du jeu au prochain State of Play, soit pour montrer qu’il est peut-être encore un peu trop tôt pour en montrer davantage, ce qui semble être plus probable vu la tournure du post. Après tout, la présentation se terminera sur Final Fantasy VII Revelation, et PlayStation a plus intérêt à nous montrer God of War Laufey qui sortira en début d’année, laissant peu de place pour cet Intergalactic. Qui sait, rendez-vous ce jeudi à 15 heures pour le vérifier.

"See you, space cowboy…"That is a wrap on the very ambitious Intergalactic cinematic shoot! This cast killed it! Cannot wait to show you their incredible work when the time is right!

Naughty Dog (@naughtydog.com) 2026-08-31T16:31:19.469Z

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Jaquette d'Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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