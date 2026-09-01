Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet

C’est dans la boîte (enfin, façon de parler…)

Alors que les yeux sont maintenant rivés sur le 3 septembre où aura lieu non pas un, mais deux State of Play, Naughty Dog sort de l’ombre pour annoncer quelque chose autour d’Intergalactic: The Heretic Prophet. Sur ses réseaux sociaux, le studio publie une photo de Tati Gabrielle dans sa tenue de motion capture afin d’annoncer que le « tournage » du jeu, si on peut l’appeler comme tel (tout ce qui entoure la motion capture en somme), est désormais terminé :

« « See you, space cowboy… ». C’est dans la boîte pour le tournage très ambitieux des cinématiques d’Intergalactic ! L’équipe a assuré ! Hâte de vous dévoiler leur travail incroyable le moment venu ! »

Autrement dit, toutes les cinématiques sont dans la boite, en attente d’être désormais peaufinées. Si le studio fait une telle annonce aujourd’hui, c’est soit pour teaser la présence du jeu au prochain State of Play, soit pour montrer qu’il est peut-être encore un peu trop tôt pour en montrer davantage, ce qui semble être plus probable vu la tournure du post. Après tout, la présentation se terminera sur Final Fantasy VII Revelation, et PlayStation a plus intérêt à nous montrer God of War Laufey qui sortira en début d’année, laissant peu de place pour cet Intergalactic. Qui sait, rendez-vous ce jeudi à 15 heures pour le vérifier.