Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous présente Natla et son interprète dans un nouveau journal de développeurs

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Après nous avoir montré et expliqué comment les équipes avaient réimaginé le Pérou, ou encore les combats dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, les équipes de Crystal Dynamics et de Flying Wild Hog nous invitent aujourd’hui à découvrir plus en profondeur la réinterprétation du personnage de Natla, la grande antagoniste du jeu, en compagnie d’Alix Wilton Regan qui interprète Lara, mais aussi de celle qui donnera sa voix et ses mouvements à la PDG de Natla Technologies, dans un nouveau journal de développeurs, alors même que le jeu s’est présenté à la presse et au public à la Gamescom la semaine dernière.

tomb raider: legacy of atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Rencontrez Natla // Source : Crystal Dynamics

N’est pas Natla qui veut

Un nouvel épisode de cette mini-série qui lève d’emblée le voile sur l’identité de l’interprète de la grande antagoniste du jeu. Jacqueline Natla sera ainsi interprétée par l’Américaine Adrienne Wilkinson. L’actrice de 48 ans a démarré sa carrière jeune en tant que fille de Xena dans la série télévisée Xena, la guerrière, avant de poursuivre dans des seconds rôles dans les séries Charmed, Urgences ou encore Angel. Son expérience dans le jeu vidéo s’est principalement effectuée dans des voix additionnelles mais aussi dans le rôle (voix et visage) de Maris Brood dans Star Wars : Le pouvoir de la Force.

Adrienne décrit d’ailleurs la responsabilité de ce rôle en rapport avec l’importance du personnage pour la saga et pour l’aura de ce protagoniste mythique (dirons-nous même mythologique…) : « Natla représente tout. Votre plus grand rêve. Votre pire cauchemar. L’excitation. L’intimidation. Elle vous fera peut-être peur, mais vous adorerez chaque seconde passée à ses côtés », déclare-t-elle, a l’occasion de cette présentation.

Un rôle qui semble aller comme un gant à Adrienne, qui a particulièrement séduit l’équipe créative, comme en témoigne John Stafford, le directeur narratif du jeu : « Adrienne insuffle trois qualités à cette version moderne, plus humaine, de Natla : la chaleur, l’intelligence et une certitude absolue. Beaucoup d’acteurs jouent les vilains de façon froide. Nous avons apprécié le fait qu’Adrienne apporte une touche de chaleur à ce personnage connu pour sa froideur. Elle a l’esprit aussi aiguisé que celui de Lara et une conviction qui semble authentique, jamais exagérée ni excessive. »

D’autant plus que ce nouveau visage de la célèbre Natla de Natla Technologies s’accompagne d’un rafraîchissement du personnage, qui ressemble étonnamment bien plus à Lara qu’on ne le pense par son côté brillant, obstiné, insensible à l’autorité et qui a travaillé dur pour arriver là où elle en est aujourd’hui. C’est aussi cette ressemblance servant deux intérêts diamétralement opposés qui provoquera le choc de la rencontre de ces deux êtres dans la réinterprétation de l’aventure originale d’il y a 30 ans.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Date de sortie : 12/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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