Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous présente Natla et son interprète dans un nouveau journal de développeurs

N’est pas Natla qui veut

Un nouvel épisode de cette mini-série qui lève d’emblée le voile sur l’identité de l’interprète de la grande antagoniste du jeu. Jacqueline Natla sera ainsi interprétée par l’Américaine Adrienne Wilkinson. L’actrice de 48 ans a démarré sa carrière jeune en tant que fille de Xena dans la série télévisée Xena, la guerrière, avant de poursuivre dans des seconds rôles dans les séries Charmed, Urgences ou encore Angel. Son expérience dans le jeu vidéo s’est principalement effectuée dans des voix additionnelles mais aussi dans le rôle (voix et visage) de Maris Brood dans Star Wars : Le pouvoir de la Force.

Adrienne décrit d’ailleurs la responsabilité de ce rôle en rapport avec l’importance du personnage pour la saga et pour l’aura de ce protagoniste mythique (dirons-nous même mythologique…) : « Natla représente tout. Votre plus grand rêve. Votre pire cauchemar. L’excitation. L’intimidation. Elle vous fera peut-être peur, mais vous adorerez chaque seconde passée à ses côtés », déclare-t-elle, a l’occasion de cette présentation.

Un rôle qui semble aller comme un gant à Adrienne, qui a particulièrement séduit l’équipe créative, comme en témoigne John Stafford, le directeur narratif du jeu : « Adrienne insuffle trois qualités à cette version moderne, plus humaine, de Natla : la chaleur, l’intelligence et une certitude absolue. Beaucoup d’acteurs jouent les vilains de façon froide. Nous avons apprécié le fait qu’Adrienne apporte une touche de chaleur à ce personnage connu pour sa froideur. Elle a l’esprit aussi aiguisé que celui de Lara et une conviction qui semble authentique, jamais exagérée ni excessive. »

D’autant plus que ce nouveau visage de la célèbre Natla de Natla Technologies s’accompagne d’un rafraîchissement du personnage, qui ressemble étonnamment bien plus à Lara qu’on ne le pense par son côté brillant, obstiné, insensible à l’autorité et qui a travaillé dur pour arriver là où elle en est aujourd’hui. C’est aussi cette ressemblance servant deux intérêts diamétralement opposés qui provoquera le choc de la rencontre de ces deux êtres dans la réinterprétation de l’aventure originale d’il y a 30 ans.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.