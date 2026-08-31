The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077

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Si vous étiez déjà avec nous en 2020, vous avez vécu en direct le cas Cyberpunk 2077 : un jeu bourré de qualités, mais aussi bourré de bugs, qui ne tournait décemment que sur PC, et encore, plusieurs des fonctionnalités prévues n’étaient pas là. S’en sont suivies plusieurs années de correctifs et de mises à jour permettant d’aboutir à l’excellente version 2.0 et à la non moins bonne extension Phantom Liberty. Reste que le studio est attendu au tournant, et il le sait, pour The Witcher 4.

Cirilla dans The Witcher 4 // Source : CD Projekt Red

The Witcher 3 revient, mais CD Projekt refuse de revivre le lancement de Cyberpunk 2077 avec The Witcher 4

Avec l’actualité, on en oublierait presque The Witcher 4. Il faut dire qu’autour de la Gamescom, il n’y en avait que pour The Witcher 3: Wild Hunt. Lancé en 2015, le titre va faire un retour fracassant en 2027 à l’occasion de la sortie d’une toute nouvelle extension intitulée Songs of the Past. Une extension qui a poussé l’équipe de développement à se remettre au travail sur le jeu de base ainsi que sur les deux extensions déjà sorties.

De quoi mener à une édition Remastered, offerte à tous les joueurs disposant d’une copie du jeu sur l’un des supports où le titre est disponible. CD Projekt RED est même allé au bout de l’idée en incluant Hearts of Stone et Blood & Wine. Si vous aviez The Witcher 3: Wild Hunt mais que vous n’aviez jamais fait les deux excellentes extensions, hop, c’est compris dedans, gratuitement. Pour les joueurs Nintendo Switch 2, rappelons que la version Remastered est offerte aux possesseurs du jeu mais qu’elle a été dotée d’une nouvelle référence sur l’eShop. Autrement dit, il faut passer par le store pour la récupérer.

Tout cela pour dire qu’à part annoncer que The Witcher 4 était prévu pour 2028, CD Projekt RED a gardé son prochain bébé au chaud. Pour autant, les aventures de Ciri sont très attendues et le studio polonais le sait. Il n’est pas question de revivre la sortie cataclysmique de Cyberpunk 2077 ni de passer deux bonnes années à retaper l’ensemble.

The Witcher 4 DOIT tourner correctement sur tous les supports

Game Developer est ainsi allé s’entretenir avec le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, et obtenir quelques informations rassurantes à ce sujet :

Si vous venez au studio, vous pouvez lancer The Witcher 4 dès maintenant. Vous pouvez le lancer sur PC. Vous pouvez le lancer sur PS5. Vous pouvez le lancer sur Xbox Series, et ça va fonctionner.

En lisant cette déclaration, on pourrait se dire « oui, très bien, un jeu multisupports tourne sur ses plateformes cibles, c’est juste normal ». Au-delà du fait que c’est un défi systématique pour n’importe quel studio, ce n’est pas anodin pour l’entreprise polonaise. Nowakowski rappelle ainsi que tout le développement de Cyberpunk 2077 était fait autour du PC et que l’objectif était de repousser les limites en termes d’ambiance et de gigantisme.

Les directeurs se sont ensuite dit qu’il ne serait pas si difficile que cela d’adapter le titre aux supports console. Grossière erreur, surtout sur les modèles les plus anciens. À la manière de la « magie BioWare », idée selon laquelle ça a fonctionné jusque-là donc ça va continuer, l’équipe s’est reposée sur le fait que The Witcher 3: Wild Hunt était arrivé certes bugué, mais sans trop de problèmes néanmoins. Une approche désormais bannie :

Depuis, on ne prend plus de risques. On veut être sûrs que ça marche vraiment. Par exemple, techniquement, on devrait cocher, disons, dix cases. On rattrapera ça plus tard. Parfois on le faisait, mais parfois non, et puis, deux ou trois étapes plus loin, on se retrouvait avec quatre ou cinq cases manquantes, et ce n’est pas si facile.

Aujourd’hui, tout problème majeur identifié doit être corrigé avant de reprendre le développement. On comprend ici que des bugs communs ou de petits soucis de performances n’entravent pas la bonne marche du développement, mais que tout élément susceptible de nuire à la qualité d’une version est immédiatement pris en charge.

On ne demande qu’à les croire.

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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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