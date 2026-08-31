The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077

The Witcher 3 revient, mais CD Projekt refuse de revivre le lancement de Cyberpunk 2077 avec The Witcher 4

Avec l’actualité, on en oublierait presque The Witcher 4. Il faut dire qu’autour de la Gamescom, il n’y en avait que pour The Witcher 3: Wild Hunt. Lancé en 2015, le titre va faire un retour fracassant en 2027 à l’occasion de la sortie d’une toute nouvelle extension intitulée Songs of the Past. Une extension qui a poussé l’équipe de développement à se remettre au travail sur le jeu de base ainsi que sur les deux extensions déjà sorties.

De quoi mener à une édition Remastered, offerte à tous les joueurs disposant d’une copie du jeu sur l’un des supports où le titre est disponible. CD Projekt RED est même allé au bout de l’idée en incluant Hearts of Stone et Blood & Wine. Si vous aviez The Witcher 3: Wild Hunt mais que vous n’aviez jamais fait les deux excellentes extensions, hop, c’est compris dedans, gratuitement. Pour les joueurs Nintendo Switch 2, rappelons que la version Remastered est offerte aux possesseurs du jeu mais qu’elle a été dotée d’une nouvelle référence sur l’eShop. Autrement dit, il faut passer par le store pour la récupérer.

Tout cela pour dire qu’à part annoncer que The Witcher 4 était prévu pour 2028, CD Projekt RED a gardé son prochain bébé au chaud. Pour autant, les aventures de Ciri sont très attendues et le studio polonais le sait. Il n’est pas question de revivre la sortie cataclysmique de Cyberpunk 2077 ni de passer deux bonnes années à retaper l’ensemble.

The Witcher 4 DOIT tourner correctement sur tous les supports

Game Developer est ainsi allé s’entretenir avec le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, et obtenir quelques informations rassurantes à ce sujet :

Si vous venez au studio, vous pouvez lancer The Witcher 4 dès maintenant. Vous pouvez le lancer sur PC. Vous pouvez le lancer sur PS5. Vous pouvez le lancer sur Xbox Series, et ça va fonctionner.

En lisant cette déclaration, on pourrait se dire « oui, très bien, un jeu multisupports tourne sur ses plateformes cibles, c’est juste normal ». Au-delà du fait que c’est un défi systématique pour n’importe quel studio, ce n’est pas anodin pour l’entreprise polonaise. Nowakowski rappelle ainsi que tout le développement de Cyberpunk 2077 était fait autour du PC et que l’objectif était de repousser les limites en termes d’ambiance et de gigantisme.

Les directeurs se sont ensuite dit qu’il ne serait pas si difficile que cela d’adapter le titre aux supports console. Grossière erreur, surtout sur les modèles les plus anciens. À la manière de la « magie BioWare », idée selon laquelle ça a fonctionné jusque-là donc ça va continuer, l’équipe s’est reposée sur le fait que The Witcher 3: Wild Hunt était arrivé certes bugué, mais sans trop de problèmes néanmoins. Une approche désormais bannie :

Depuis, on ne prend plus de risques. On veut être sûrs que ça marche vraiment. Par exemple, techniquement, on devrait cocher, disons, dix cases. On rattrapera ça plus tard. Parfois on le faisait, mais parfois non, et puis, deux ou trois étapes plus loin, on se retrouvait avec quatre ou cinq cases manquantes, et ce n’est pas si facile.

Aujourd’hui, tout problème majeur identifié doit être corrigé avant de reprendre le développement. On comprend ici que des bugs communs ou de petits soucis de performances n’entravent pas la bonne marche du développement, mais que tout élément susceptible de nuire à la qualité d’une version est immédiatement pris en charge.

On ne demande qu’à les croire.