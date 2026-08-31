Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu

Les mésaventures de Palarticho et Pichu bientôt sur Disney+

Lors de la PokémonXP, la série spin-off intitulée Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu est apparue sur nos écrans pour nous dévoiler quelques informations juteuses.

Cette dernière sortira en exclusivité mondiale sur Disney+ courant 2027. The Pokémon Company et Disney n’ont malheureusement pas communiqué de date précise, mais on sait maintenant que l’attente ne devrait plus être très longue.

Produite par le studio britannique Aardman Animations, la série sera entièrement réalisée en stop-motion. Si vous avez vu La Réceptionniste Pokémon, sachez que le mode opératoire sera exactement le même. Néanmoins, la touche Dwarf Studios sera absente puisqu’il ne s’agit absolument pas du même studio.

Alors que la série Netflix propose des décors doux et duveteux, Aardman Animations (ceux qui ont fait Wallace et Gromit ou encore Chicken Run) n’opte pas pour cette douceur. Ils ont une touche artistique bien plus cocasse, avec une expressivité à son paroxysme. Ainsi, les Pokémons seront décalés, avec cette touche “pâte à modeler” très expressive, qu’on connaît très bien.

Une aventure loufoque, mais pas seulement !

Les mésaventures de Palarticho et Pichu sera une comédie. On y suit les aventures de Palarticho, dépeint comme un chevalier guindé armé de son poireau, et de son fidèle écuyer Pichu, qui lutteront tant bien que mal contre Lançargot, l’antagoniste de cette épopée.

L’histoire sera racontée sous le prisme des Pokémons eux-mêmes, sans l’intervention des dresseurs, alors le récit sera très léger, voire humoristique. N’oublions pas qu’il s’agit d’une comédie, donc de bêtises… Pichu et Palarticho vont indéniablement en faire !

Pour terminer cet article, n’oubliez pas que Les mésaventures de Palarticho et Pichu n’est pas la seule annonce cinématographique du moment ! Pokémon Wild Card a aussi été annoncé tout récemment lors des championnats du monde de 2026. Ce long métrage brise totalement les codes des aventures habituelles en axant, cette fois-ci, son récit autour du jeu de cartes à collectionner. On y suivra alors l’histoire d’un jeune joueur compétitif qui cherche à se faire une place parmi les meilleurs.

Produit par CloverWorks, on sait d’avance que l’animation sera simple, mais avec un cachet très particulier qui fait toute la beauté de My Dress-Up Darling ou de Spy x Family.

Encore une fois, aucune date de sortie n’a été indiquée, mais on sait que le film devrait sortir sur le grand écran à partir de 2027 !