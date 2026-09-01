Helix est en vérité une « famille d’appareils », et le physique est loin de mourir chez Xbox

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Lors d’une récente interview menée par la BBC, Asha Sharma, la CEO de Xbox a livré de nombreuses informations pertinentes concernant le projet Helix, mais aussi sur les versions physiques de leurs prochains jeux.

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Source : Xbox

Le projet Helix ne sera pas uniquement une console

Selon les paroles de Asha Sharma, le projet Helix est encore tenu secret, avec un filtrage important des informations divulguées aujourd’hui. Néanmoins, la CEO a malgré tout donné un petit indice en évoquant qu’elle et ses équipes travaillaient dur sur “une excellente prochaine génération et sur une formidable famille d’appareils pour Helix”.

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Xbox et son projet Helix tenu secret // Source : Xbox

La dirigeante confirme alors subtilement que le projet Helix ne sera pas une seule machine, mais bien une forme de famille d’appareils conçue pour la prochaine génération. On peut donc s’attendre à différentes consoles, allant du PC à la console de poche, passant par la console de salon que nous connaissons tous. Néanmoins, aucune information officielle n’a été donnée et Asha Sharma ne semble pas déterminée à en dévoiler plus prochainement. Il faudra sans aucun doute attendre les prochains mois, voire l’année prochaine pour se faire une réelle idée des tenants et des aboutissants de ce mystérieux projet Helix.

Or, diverses informations collectées dans cette même interview permettent de projeter un avenir radieux pour ce projet. En effet, la CEO de Xbox expose bien le fait que le support physique de leurs prochains jeux sera bel et bien maintenu.

Le projet Helix proposera une fonctionnalité majeure révolutionnaire

Asha Sharma a malgré tout souhaité divulguer quelques informations intéressantes dans cette interview. Un petit coup de com’, mais qui saura faire son plus bel effet.

La dirigeante d’Xbox a affirmé qu’une nouvelle fonctionnalité majeure fondée sur l’insertion de disques physiques pour acquérir des droits numériques allait être mise en place. Cette fonctionnalité aspirera à la préservation des ludothèques à travers le temps et les âges, mais aussi la revente. Du moment que vous possédez une version physique, avec la simple insertion de votre CD dans la console, vous serez en mesure de réclamer une version numérique qui devrait vous appartenir peu importe les années qui passent.

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Asha Sharma, la CEO d’Xbox // Source : Xbox

Pour la revente, le projet est simple : en vendant un jeu physique, la licence réclamée sera transférée au nouvel acquéreur. Il n’y aura, en toute logique, aucun blocage pour que les joueurs puissent donner ou revendre leurs jeux à d’autres personnes.

“Écoutez, que vous jouiez à des jeux physiques ou numériques, il est vraiment important que vos bibliothèques vous suivent où que vous soyez, et nous sommes très engagés dans la préservation d’une expérience de jeu de qualité.”

“L’idée, c’est que c’est très similaire à la possession de votre support physique, sauf que vous l’avez maintenant sous forme numérique. Donc, si vous vendez ensuite le disque, le droit numérique suivra et l’autre personne pourra le recevoir. Je pense que c’est une véritable percée dans notre façon de concevoir les supports physiques et numériques, et ce n’est qu’un début.”

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Xbox Game Pass // Source : Xbox

Néanmoins, il semble que cette fonctionnalité sera absente pour certains titres. Effectivement, la dirigeante d’Xbox expose cette possibilité à seulement un millier jeux physiques… Néanmoins, le projet Helix est encore en cours de développement, ainsi, il y a de fortes chances pour que ce chiffre gonfle et que les exclusivités Xbox ne soient pas les seuls intéressés par cette fonctionnalité.

“[…] aujourd’hui, nous annonçons la possibilité pour les joueurs, sur un millier de titres dotés de disques physiques, de bénéficier d’un droit numérique (digital entitlement). Ainsi, ils profitent des merveilleux avantages des bibliothèques numériques, tout en conservant la forme de la bibliothèque physique qu’ils possèdent également, et ce n’est que le début.”

Concrètement, Asha Sharma souhaite que les joueurs aient le choix entre le physique, le numérique ou les deux. Dans cette interview, elle semble comprendre les attentes des joueurs et leurs désirs de garder les jeux physiques à l’avenir.

“Je pense au fait que j’ai toujours des disques physiques de mon enfance, ma famille les a encore, c’est une partie importante de nos souvenirs et de nos vies. C’est entièrement au joueur de décider. Je ne suis pas là pour dire aux joueurs ce qu’ils doivent aimer, je suis là pour servir nos fans, et je pense que c’est quelque chose qui sera très important pour eux.”

Ainsi, par cette brève interview d’une dizaine de minutes, Asha Sharma semble vouloir séduire les fans avec ces projets révolutionnaires. On espère que ces projets ne seront pas de simples phénix et qu’on sera en mesure de jouir de nos jeux comme nous le souhaitons.

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