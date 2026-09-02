Après avoir annoncé son « projet de transformation », Don’t Nod tente de rassurer en affirmant qu’il n’aboutira pas forcément à des licenciements

« Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles »

Transmis et relayé en fin de matinée par Eurogamer, un ou une porte-parole a essayé dedans de « contenir le début d’incendie » que Don’t Nod a déclenché de son propre chef hier avec beaucoup de paroles pour peu de concret, en attendant la réunion avec les représentants du personnel qui aura lieu demain. Concrètement, la société tricolore a tenu à rappeler que la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi était encore à prendre au conditionnel, que ce futur « projet de transformation » avait pour objectif de permettre à l’entreprise de s’adapter à l’environnement actuel de l’industrie vidéoludique, et que sa mise en place n’était en aucun cas le reflet d’un « manque de confiance envers les collaborateurs de Don’t Nod ».

Vous retrouverez ci-dessous le communiqué complet, traduit entièrement en français :

« Concernant l’aptitude future de Don’t Nod à continuer de développer des jeux, l’objectif du projet de transformation est précisément d’adapter notre modèle opérationnel à l’environnement actuel du marché et préserver la compétitivité du Groupe, ainsi que sa capacité à poursuivre ses activités. Comme annoncé, nous communiquerons les principaux éléments et prochaines étapes du projet de transformation après la réunion du Conseil d’administration et la première réunion avec les représentants du personnel qui se tiendra cette semaine.

Comme indiqué dans notre communiqué de presse du 1er septembre, Don’t Nod a lancé un projet de transformation en réponse aux changements significatifs de l’environnement économique et financier de l’industrie du jeu vidéo, ainsi qu’à la détérioration des principaux indicateurs économiques du Groupe. Ce projet pourrait potentiellement impliquer un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), raison pour laquelle nous avons convoqué nos Instances Représentatives du Personnel et entamé des discussions avec le syndicat les représentant. À ce stade, le processus d’information et de consultation a commencé mais notre première réunion aura lieu jeudi. Nous commenterons l’impact potentiel sur l’emploi ou fournirons de plus amples détails sur l’organisation proposée après cette première réunion.

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une période compliquée pour nos équipes et nous ne prenons pas ça à la légère. Cette situation reflète la réalité d’un marché en pleine mutation et les difficultés actuelles de notre entreprise, et non un manque de confiance envers les collaborateurs de Don’t Nod. Nous sommes particulièrement conscients de l’impact potentiel de ce projet de transformation sur nos employé(e)s. Leur apporter un soutien et un accompagnement adaptés sera une priorité absolue tout au long du processus de consultation et de négociation. »

Reste maintenant à connaitre les conséquences de ce fameux « projet de transformation ». Rendez-vous probablement demain ou en fin de semaine pour les découvrir.