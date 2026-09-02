Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Plus vaste, plus moderne, mais toujours fidèle au jeu de 1996 ?

Le monastère de Saint Francis change radicalement d’échelle

La démonstration a débuté par l’exploration des catacombes du monastère de Saint Francis. Après avoir récupéré le premier fragment du Scion au Pérou, Lara se retrouve engagée dans une course contre la montre face à un rival lui aussi à la recherche de l’artefact. Mais le scénario est rapidement laissé de côté pour se concentrer sur l’un des principaux objectifs de Legacy of Atlantis. A savoir, reprendre des lieux connus du jeu de 1996 et les réinventer plutôt que simplement les reproduire.

La salle consacrée à Damoclès en est justement un bon exemple. Si vous avez joué au titre original, vous vous souvenez peut-être des épées suspendues qui pouvaient tomber sur Lara. Elles sont toujours présentes, mais le niveau a été considérablement agrandi et enrichi. Il ne s’agit donc plus uniquement d’identifier le piège et de l’éviter puisque ces éléments participent désormais directement à l’exploration et aux énigmes.

Lara dispose pour cela de possibilités de déplacement bien plus importantes. Le grappin peut servir à se balancer, mais également à descendre ou remonter verticalement, ce qui permet aux développeurs d’exploiter davantage la hauteur des environnements. Il peut aussi intervenir directement dans certaines énigmes ou mécanismes du décor.

La verticalité paraît ainsi beaucoup plus prononcée que dans l’aventure originale, avec plusieurs chemins, objets et secrets qui ne sont pas forcément accessibles immédiatement. Même les anciens pièges gagnent de nouvelles interactions. Durant la démonstration, les développeurs ont par exemple montré qu’il était possible de provoquer volontairement la chute d’une épée de Damoclès en tirant dessus. Certaines étaient néanmoins trop éloignées pour être atteintes immédiatement. C’est là que nous avons pu avoir un premier aperçu du système de compétences qui améliore les talents de Lara. Elle a pu ainsi tirer plus loin via la même position, toutefois on nous a aussi indiqué qu’il était possible de trouver autre solution.

On ne va pas dévoiler les solutions d’énigmes que Crystal Dynamics nous ont montré pour les besoins de cette démonstration, mais on peut vous dire que l’on apprécie cette prise de liberté qui devrait grandement enrichir les puzzles.

Des outils optionnels pour faciliter la progression

Crystal Dynamics semble vouloir éviter de rendre ces systèmes indispensables et les développeurs affirment qu’il sera possible de terminer l’aventure sans investir dans cet arbre de compétences. Même philosophie pour le crafting qui remplace les traditionnelles trousses de soins. Un choix logique pour rendre l’univers plus crédible (il est vrai que, dans les faits, on ne retrouve pas des trousses de soin abandonnés dans des tombeaux vieux de plusieurs siècles).

A la place, l’archéologue va pouvoir dénicher des ressources naturelles et les combiner pour fabriquer de quoi se soigner, ou encore profiter de différents bonus temporaires (comme une meilleure résistance aux dégâts infligés par les pièges). Legacy of Atlantis introduit également un scanner qui permet de mettre en évidence certains éléments du décor, d’obtenir des indices pour résoudre une énigme ou simplement de découvrir davantage d’informations sur l’environnement. Même si l’on a immédiatement pensé à un outil donnant une exploration trop assistée, les développeurs ont insisté sur son caractère entièrement optionnel. Il sera donc possible de progresser sans l’utiliser.

L’exploration devrait enfin être récompensée par différents secrets et reliques. Ces dernières sont présentées comme des objets historiquement authentiques cachés à travers les différents environnements. Certaines permettront notamment d’obtenir de nouvelles tenues pour Lara. Celle trouvée pendant la présentation débloquait par exemple une tenue inspirée de Tomb Raider: Legend. Il sera possible de changer de tenu librement et n’importe quel moment à partir du menu.

Graphiquement, le rendu sous Unreal Engine 5 reste assez classique mais l’on reconnait suffisamment les lieux pour saluer cette recherche d’une fidélité visuelle enrichie avec de nouveaux détails. Il faut aussi bien avouer que les panoramas extérieurs nous ont décroché la mâchoire. On retrouve également l’héritage des premiers titres dans les animations, comme lorsque Lara remonte un rebord en faisant le poirier avant de retomber délicatement sur ses deux pieds.

On rappelle qu’il s’agissait d’une version pré-alpha, mais on note malgré tout quelques bugs et animations assez rigides, notamment lorsque notre aventurière s’est fait attaquer par une horde de chauve-souris. Il reste toutefois encore du temps avant sa sortie en février 2027 et on espère que Crystal Dynamics aura le temps de peaufiner tout ça.

Lara dispose de beaucoup plus d’outils pour survivre

Cette modernisation concerne également les combats. Les emblématiques doubles pistolets sont évidemment de retour, mais Lara pourra utiliser trois autres armes, dont un fusil à pompe montré pendant cette présentation. Chaque arme peut également être améliorée sur plusieurs caractéristiques, comme sa cadence de tir, sa précision ou ses dégâts.

Les développeurs semblent surtout vouloir proposer des affrontements beaucoup plus mobiles. L’équipe décrit elle-même le système de combat comme rapide et fluide, avec une Lara qui ne doit pas rester statique. Là encore, l’exécution n’était pas assez maîtrisé selon nous et donne parfois l’impression de devoir sauter dans tous les sens. Pour ne rien arranger, les acrobaties sont un peu trop rigides avec le fusil à pompe alors qu’elles fonctionnent relativement bien avec les doubles pistolets.

En outre, une mécanique de Focus permet de ralentir temporairement le temps afin d’aligner plus facilement certains tirs. Les ennemis historiques seront eux aussi retravaillés avec de nouveaux comportements nécessitant davantage de mouvements et parfois l’utilisation combinée des attaques à distance et au corps-à-corps. Dans la séquence que nous avons observé, la panthère pouvait se cacher dans les murs afin d’attaquer Lara dans un angle mort. Autant dire que le système de combat va mettre nos réflexes à l’épreuve.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis fera partie de ces jeux qui nous proposent une difficulté à la carte si on le souhaite. Les niveaux de difficulté seront réglables séparément pour les combats, les énigmes et l’exploration. Il sera donc possible, par exemple, de conserver des combats exigeants tout en réduisant la difficulté des puzzles, ou inversement.

En définitive, cette première présentation donne ainsi l’image d’un projet qui ne cherche manifestement pas à reconstruire Tomb Raider pierre par pierre. Les lieux, ennemis et grands principes restent reconnaissables, mais sont utilisés comme fondations pour construire des environnements beaucoup plus vastes et introduire de nouvelles mécaniques. Les développeurs expliquent d’ailleurs avoir systématiquement évalué leurs ajouts selon leur cohérence avec l’aventure originale, qu’ils présentent comme leur véritable ligne directrice. Il reste forcément beaucoup à découvrir, d’autant que la démonstration tournait encore sur une version pré-alpha. Les développeurs n’ont notamment pas encore été en mesure de communiquer de modes graphiques ou d’objectifs précis en matière de résolution et de framerate sur consoles, l’optimisation devant intervenir plus tard dans la production. Pour l’heure, Tomb Raider: Legacy of Atlantis semble surtout vouloir trouver un équilibre délicat en préservant l’identité de l’aventure qui a donné naissance à Lara Croft tout en devant faire avec des codes qui ont bien évolué depuis 30 ans. On reste sur une bonne impression pour le moment, mais nous gardons tout de même quelques réserves avant de la prendre en main (on espère) dans les prochains mois.