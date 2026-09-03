Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4

Ciri a la priorité

Pour redonner un coup de jeune aux premières aventures de Geralt, CD Projekt Red avait fait appel à Fool’s Theory, qui doit gérer ce The Witcher Remake. Or, ce studio a désormais été basculé sur l’extension Songs of the Past de The Witcher 3, et pour une raison bien précise. CD Projekt Red affirme que le remake se base sur la technologie de The Witcher 4, et par conséquent, ce projet doit attendre que ce nouvel épisode soit prêt afin de profiter de tout ce qui a été créé :

« L’équipe de Fool’s Theory se concentre principalement sur le développement de The Witcher 3: Songs of the Past, tandis qu’une partie relativement restreinte de ses effectifs soutient le développement de The Witcher 4. Comme nous l’avons annoncé précédemment, le développement de The Witcher Remake a été temporairement intégré à celui de The Witcher 4 en raison de dépendances liées au processus de production. Puisque The Witcher Remake s’appuiera sur les bases établies par The Witcher 4, nous devons disposer des ressources, des outils et des chaînes de production nécessaires pour assurer un développement efficace. »

Puisque The Witcher 4 n’arrivera pas avant 2028, autant vous dire que ce remake est encore très loin de nous.

La suite de Cyberpunk 2077 avance petit à petit

Le studio polonais a également fait le point sur la répartition actuelle de ses équipes. On y voit que c’est toujours The Witcher 4 qui rassemble le plus de monde avec 519 personnes mobilisées, sans compter certains départements comme la localisation, l’assurance qualité ou la motion capture. La suite de Cyberpunk 2077 avance elle aussi à grands pas en recevant une vingtaine de nouvelles personnes par rapport au début de l’année, pour une équipe qui compte maintenant 184 têtes.

Les choses stagnent un peu plus du côté de Sirius (jeu multijoueur The Witcher), d’autant plus que le graphique partagé par CD Projekt Red n’est pas à jour étant donné que cette équipe a connu des licenciements en août. Pour ce qui est de Hadar, nouvelle licence, les choses avancent aussi tout doucement étant donné que l’équipe est limitée à 33 personnes. Karolina Gnaś, responsable des relations, a cependant déclaré (via GamesRadar) auprès des investisseurs que CD Projekt Red prévoyait de recruter 50 personnes d’ici la fin de l’année pour cette équipe, étant donné que la phase de prototypage commence.