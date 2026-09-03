Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4

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Annoncé il y a déjà quatre ans (hein ?!), le remake de The Witcher se fait désirer. Pour cause, CD Projekt Red a de nombreux autres projets dans les tuyaux, dont The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077 qui mobilisent le gros des équipes. En réponse à une question entourant ce remake au micro de GameSpot, le studio a d’ailleurs confirmé que The Witcher Remake devra patienter encore un long moment.

Cirilla dans The Witcher 4 // Source : CD Projekt Red

Ciri a la priorité

Pour redonner un coup de jeune aux premières aventures de Geralt, CD Projekt Red avait fait appel à Fool’s Theory, qui doit gérer ce The Witcher Remake. Or, ce studio a désormais été basculé sur l’extension Songs of the Past de The Witcher 3, et pour une raison bien précise. CD Projekt Red affirme que le remake se base sur la technologie de The Witcher 4, et par conséquent, ce projet doit attendre que ce nouvel épisode soit prêt afin de profiter de tout ce qui a été créé :

« L’équipe de Fool’s Theory se concentre principalement sur le développement de The Witcher 3: Songs of the Past, tandis qu’une partie relativement restreinte de ses effectifs soutient le développement de The Witcher 4. Comme nous l’avons annoncé précédemment, le développement de The Witcher Remake a été temporairement intégré à celui de The Witcher 4 en raison de dépendances liées au processus de production. Puisque The Witcher Remake s’appuiera sur les bases établies par The Witcher 4, nous devons disposer des ressources, des outils et des chaînes de production nécessaires pour assurer un développement efficace. »

Puisque The Witcher 4 n’arrivera pas avant 2028, autant vous dire que ce remake est encore très loin de nous.

La suite de Cyberpunk 2077 avance petit à petit

Cd projekt red 1

La répartition des équipes chez CD Projekt Red au 31 juillet 2026 // Source : CD Projekt Red

Le studio polonais a également fait le point sur la répartition actuelle de ses équipes. On y voit que c’est toujours The Witcher 4 qui rassemble le plus de monde avec 519 personnes mobilisées, sans compter certains départements comme la localisation, l’assurance qualité ou la motion capture. La suite de Cyberpunk 2077 avance elle aussi à grands pas en recevant une vingtaine de nouvelles personnes par rapport au début de l’année, pour une équipe qui compte maintenant 184 têtes.

Les choses stagnent un peu plus du côté de Sirius (jeu multijoueur The Witcher), d’autant plus que le graphique partagé par CD Projekt Red n’est pas à jour étant donné que cette équipe a connu des licenciements en août. Pour ce qui est de Hadar, nouvelle licence, les choses avancent aussi tout doucement étant donné que l’équipe est limitée à 33 personnes. Karolina Gnaś, responsable des relations, a cependant déclaré (via GamesRadar) auprès des investisseurs que CD Projekt Red prévoyait de recruter 50 personnes d’ici la fin de l’année pour cette équipe, étant donné que la phase de prototypage commence.

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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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