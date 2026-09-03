Après avoir fuité, le LEGO PlayStation s’officialise au State of Play

No disc, but bricks

En fâcheuse posture en termes d’image publique, Sony va miser sur la nostalgie et sur son iconique PlayStation. Accessibles aux membres LEGO Insiders à partir du 1er octobre 2026 et à partir du 4 octobre pour tous les autres, le LEGO PlayStation est un set comprenant 1 911 pièces à assembler pour reproduire la célèbre console de jeu, née de la rupture brutale de la collaboration entre Sony et Nintendo.

La manette d’origine, dépourvue de sticks analogiques, est également de la partie. Cette reproduction en briques de la machine mesure 6 cm de haut pour 26 cm de large et 19 cm de profondeur, de quoi la placer sans difficulté sur un meuble ou dans les étagères. Sony et LEGO précisent que les boutons Open et Power sont fonctionnels, avec l’objectif de rappeler de forts souvenirs aux joueurs.

En ouvrant la console, on ne découvre pas un disque de jeu, ce serait presque déplacé désormais, mais des petits dioramas à construire qui évoquent les titres historiques de la console, dont Gran Turismo (1997) et Ape Escape (1999). Fidèle à son approche désormais très modulaire des ensembles pour adultes, LEGO a pensé ces dioramas pour qu’ils puissent être extraits de la console et exposés librement. Est maintenant venue l’heure de passer à la douloureuse. LEGO oblige, ne vous attendez pas à un set très abordable. Cependant, le prix affiché de 159,99 euros reste relativement raisonnable par rapport au nombre de pièces, aux éléments uniques et aux détails intégrés.