Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland
Ces derniers temps, Frontier Developments était plutôt à la peine mais se refaisait tant bien que mal une santé avec le dernier épisode de Jurassic World Evolution, tout en pariant gros sur l’avenir de Planet Zoo 2. Mais ce qui devrait lui rapporter le plus d’argent dans les années à venir, c’est le contrat que le studio vient de signer avec Disney, et oui, on pense au même jeu que vous.
Planet Disneyland ?
Désormais passé maître dans l’art des jeux de gestion où l’on doit créer et piloter notre parc d’attractions/zoo/enclos à dinosaures, Frontier Developments ne pouvait pas rêver mieux que Disney comme partenaire. Si la nature du projet entre les deux entreprises n’a pas encore été annoncée, on a du mal à penser que l’on ne se dirige pas vers un jeu où vous devez créer votre propre parc Disney, avec ses attractions iconiques. Jo Cooke, PDG de Frontier Developments, déclare :
« Nous sommes ravis d’annoncer cette collaboration avec Disney, qui renforce encore notre stratégie clairement définie qui est de développer des licences de jeux de simulation et de gestion créative de grande qualité. Notre mission avec ce jeu est de combler une communauté de joueurs créatifs et passionnés avec l’une des marques les plus emblématiques et les plus appréciées au monde. J’ai hâte de voir ce que nos équipes talentueuses vont créer grâce à cette formidable opportunité. »
C’est forcément le jackpot pour le studio, qui sait en plus comment travailler avec des contraintes liées à des licences qui ne lui appartiennent pas, comme l’ont montré les jeux Jurassic World. Ce projet n’arrivera pas avant un moment, le studio se focalisant pour l’instant sur Planet Zoo 2, prévu pour le 13 octobre prochain.