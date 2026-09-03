Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland

Planet Disneyland ?

Désormais passé maître dans l’art des jeux de gestion où l’on doit créer et piloter notre parc d’attractions/zoo/enclos à dinosaures, Frontier Developments ne pouvait pas rêver mieux que Disney comme partenaire. Si la nature du projet entre les deux entreprises n’a pas encore été annoncée, on a du mal à penser que l’on ne se dirige pas vers un jeu où vous devez créer votre propre parc Disney, avec ses attractions iconiques. Jo Cooke, PDG de Frontier Developments, déclare :

« Nous sommes ravis d’annoncer cette collaboration avec Disney, qui renforce encore notre stratégie clairement définie qui est de développer des licences de jeux de simulation et de gestion créative de grande qualité. Notre mission avec ce jeu est de combler une communauté de joueurs créatifs et passionnés avec l’une des marques les plus emblématiques et les plus appréciées au monde. J’ai hâte de voir ce que nos équipes talentueuses vont créer grâce à cette formidable opportunité. »

C’est forcément le jackpot pour le studio, qui sait en plus comment travailler avec des contraintes liées à des licences qui ne lui appartiennent pas, comme l’ont montré les jeux Jurassic World. Ce projet n’arrivera pas avant un moment, le studio se focalisant pour l’instant sur Planet Zoo 2, prévu pour le 13 octobre prochain.