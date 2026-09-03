Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland

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Ces derniers temps, Frontier Developments était plutôt à la peine mais se refaisait tant bien que mal une santé avec le dernier épisode de Jurassic World Evolution, tout en pariant gros sur l’avenir de Planet Zoo 2. Mais ce qui devrait lui rapporter le plus d’argent dans les années à venir, c’est le contrat que le studio vient de signer avec Disney, et oui, on pense au même jeu que vous.

Planet Zoo 2 (ou Crush's Coaster on sait pas) // Source : Frontier Developments

Planet Disneyland ?

Désormais passé maître dans l’art des jeux de gestion où l’on doit créer et piloter notre parc d’attractions/zoo/enclos à dinosaures, Frontier Developments ne pouvait pas rêver mieux que Disney comme partenaire. Si la nature du projet entre les deux entreprises n’a pas encore été annoncée, on a du mal à penser que l’on ne se dirige pas vers un jeu où vous devez créer votre propre parc Disney, avec ses attractions iconiques. Jo Cooke, PDG de Frontier Developments, déclare :

« Nous sommes ravis d’annoncer cette collaboration avec Disney, qui renforce encore notre stratégie clairement définie qui est de développer des licences de jeux de simulation et de gestion créative de grande qualité. Notre mission avec ce jeu est de combler une communauté de joueurs créatifs et passionnés avec l’une des marques les plus emblématiques et les plus appréciées au monde. J’ai hâte de voir ce que nos équipes talentueuses vont créer grâce à cette formidable opportunité. »

C’est forcément le jackpot pour le studio, qui sait en plus comment travailler avec des contraintes liées à des licences qui ne lui appartiennent pas, comme l’ont montré les jeux Jurassic World. Ce projet n’arrivera pas avant un moment, le studio se focalisant pour l’instant sur Planet Zoo 2, prévu pour le 13 octobre prochain.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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