La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show

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Boosté par des chiffres de ventes plutôt corrects pour le remaster du jeu, Dragami Games s’est immédiatement lancé dans la production d’une suite pour Lollipop Chainsaw, qui sera la première pierre vers un avenir cross-média pour la licence, avec un anime également en préparation. Annoncé l’année dernière, on ne pensait pas voir ce deuxième épisode arriver si rapidement, mais il sera jouable d’ici peu de temps.

Le prochain Lollipop Chainsaw // Source : Dragami Games

IA à tout-va ?

Cette suite de Lollipop Chainsaw n’a même pas de nom officiel, et pourtant, le public japonais pourra la découvrir manette en mains d’ici quelques jours. Dragami Games a annoncé que ce nouvel épisode serait présent au Tokyo Game Show (du 17 au 21 septembre) avec une démo jouable, dans le stand de SEGA, qui s’occupera de la distribution du titre au Japon et dans le sud de l’Asie.

Aucune image du jeu n’a encore été montrée, si ce n’est celle qui accompagne cette annonce, et qui nous tease le retour de Juliet et de sa tronçonneuse. Pour rappel, cette suite se fera a priori sans Suda51, qui n’avait même pas souhaité participer au remaster, et évidemment sans James Gunn, scénariste du jeu de base, qui a d’autres chats à fouetter chez les super-héros DC en ce moment. On ignore donc qui réalise vraiment ce nouvel épisode, mais visiblement, peu de membres de l’équipe originale.

On y voit cependant le logo de JP Universe, une entreprise fondée par Hajime Tabata (réalisateur de Final Fantasy XV) qui verse allègrement dans la production de mondes en IA. Quand on se demandait pourquoi cette suite arrivait aussi vite, il se pourrait que l’on tienne ici une partie de la réponse.

Lollipop chainsaw 1

Le prochain épisode de Lollipop Chainsaw // Source : Dragami Games

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Jaquette de Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP
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Date de sortie : 12/09/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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