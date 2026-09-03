La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show

IA à tout-va ?

Cette suite de Lollipop Chainsaw n’a même pas de nom officiel, et pourtant, le public japonais pourra la découvrir manette en mains d’ici quelques jours. Dragami Games a annoncé que ce nouvel épisode serait présent au Tokyo Game Show (du 17 au 21 septembre) avec une démo jouable, dans le stand de SEGA, qui s’occupera de la distribution du titre au Japon et dans le sud de l’Asie.

Aucune image du jeu n’a encore été montrée, si ce n’est celle qui accompagne cette annonce, et qui nous tease le retour de Juliet et de sa tronçonneuse. Pour rappel, cette suite se fera a priori sans Suda51, qui n’avait même pas souhaité participer au remaster, et évidemment sans James Gunn, scénariste du jeu de base, qui a d’autres chats à fouetter chez les super-héros DC en ce moment. On ignore donc qui réalise vraiment ce nouvel épisode, mais visiblement, peu de membres de l’équipe originale.

On y voit cependant le logo de JP Universe, une entreprise fondée par Hajime Tabata (réalisateur de Final Fantasy XV) qui verse allègrement dans la production de mondes en IA. Quand on se demandait pourquoi cette suite arrivait aussi vite, il se pourrait que l’on tienne ici une partie de la réponse.