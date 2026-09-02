L’avenir de StarCraft pourrait en partie se trouver du côté de la Corée du Sud selon le journal Chosun

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Voilà déjà 11 ans que les fans de StarCraft rongent leur frein, ou 9 si on considère StarCraft Remastered comme une sortie. On ne refera pas l’histoire des jeux annulés, des départs, des licenciements et du rachat par Microsoft, mais l’attente est longue pour les adeptes de RTS. En attendant de savoir si la rumeur d’un jeu de tir StarCraft dirigé par l’ancien réalisateur de Far Cry est fondée, voilà qu’un journal sud-coréen avance l’idée d’un possible accord entre Blizzard et Nexon pour donner suite aux précédents jeux.

Starcraft: Scavengers - Univers
Jim Raynor sur la jaquette de StarCraft 2 // Source : Blizzard

La Corée du Sud : terre sainte de StarCraft

L’histoire d’amour entre StarCraft et la Corée du Sud remonte au premier opus à la toute fin des années 1998. La scène compétitive s’est considérablement développée sur place, notamment grâce aux cybercafés locaux. Encore aujourd’hui, StarCraft et StarCraft 2 sont massivement joués dans le pays, qui apparaît comme un îlot de résistance face à la perte d’intérêt du public mondial pour les jeux de stratégie en temps réel. Les rumeurs d’accords entre Blizzard Entertainment et des géants de l’édition tels que Nexon ne surprennent plus personne, mais voici une rumeur semblant bien plus solide que les autres.

Selon le très conservateur journal Chosun, dont la fiabilité concerne essentiellement l’économie sud-coréenne, indique que Nexon et Blizzard seraient très proches d’un accord pour acquérir les droits de développement d’un nouveau jeu StarCraft. On ne parle pas ici de l’acquisition de la propriété intellectuelle, mais bel et bien d’une cession de licence pour un ou plusieurs projets. Chosun cite un haut responsable de l’industrie du jeu vidéo intervenant de façon anonyme, qui déclare que l’accord est « sur le point d’être finalisé ».

S’il aboutit, Nexon sera en mesure de développer un nouveau jeu StarCraft, même si la traduction ne permet pas de savoir avec s’il s’agirait d’offrir d’une suite directe à StarCraft 2 ou de créer un tout nouveau jeu au sein de la franchise. Quoi qu’il en soit, comme le suggère l’article, un StarCraft 3 ou tout autre jeu de la franchise développé par Nexon constituerait un événement majeur.

Une telle union, même temporaire, ferait sens au regard de la popularité de StarCraft dans le pays de Nexon. Ceci étant dit, prenons les pincettes qui s’imposent. Chosun a beau être une référence sur l’économie coréenne disposant d’entrées privilégiées auprès des grands acteurs économiques coréens, la source reste anonyme et, de fait, il est impossible d’être sûr de ce qui est avancé. Peut-être aura-t-on droit à un éclaire à ce sujet lors de la conférence d’ouverture de la BlizzCon le 12 septembre à partir de 19h30. L’événement fait en effet son retour cette année après trois ans d’absence.

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Jaquette de StarCraft II: Wings of Liberty
StarCraft II: Wings of Liberty
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Date de sortie : 27/07/2010

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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