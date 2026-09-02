L’avenir de StarCraft pourrait en partie se trouver du côté de la Corée du Sud selon le journal Chosun

La Corée du Sud : terre sainte de StarCraft

L’histoire d’amour entre StarCraft et la Corée du Sud remonte au premier opus à la toute fin des années 1998. La scène compétitive s’est considérablement développée sur place, notamment grâce aux cybercafés locaux. Encore aujourd’hui, StarCraft et StarCraft 2 sont massivement joués dans le pays, qui apparaît comme un îlot de résistance face à la perte d’intérêt du public mondial pour les jeux de stratégie en temps réel. Les rumeurs d’accords entre Blizzard Entertainment et des géants de l’édition tels que Nexon ne surprennent plus personne, mais voici une rumeur semblant bien plus solide que les autres.

Selon le très conservateur journal Chosun, dont la fiabilité concerne essentiellement l’économie sud-coréenne, indique que Nexon et Blizzard seraient très proches d’un accord pour acquérir les droits de développement d’un nouveau jeu StarCraft. On ne parle pas ici de l’acquisition de la propriété intellectuelle, mais bel et bien d’une cession de licence pour un ou plusieurs projets. Chosun cite un haut responsable de l’industrie du jeu vidéo intervenant de façon anonyme, qui déclare que l’accord est « sur le point d’être finalisé ».

S’il aboutit, Nexon sera en mesure de développer un nouveau jeu StarCraft, même si la traduction ne permet pas de savoir avec s’il s’agirait d’offrir d’une suite directe à StarCraft 2 ou de créer un tout nouveau jeu au sein de la franchise. Quoi qu’il en soit, comme le suggère l’article, un StarCraft 3 ou tout autre jeu de la franchise développé par Nexon constituerait un événement majeur.

Une telle union, même temporaire, ferait sens au regard de la popularité de StarCraft dans le pays de Nexon. Ceci étant dit, prenons les pincettes qui s’imposent. Chosun a beau être une référence sur l’économie coréenne disposant d’entrées privilégiées auprès des grands acteurs économiques coréens, la source reste anonyme et, de fait, il est impossible d’être sûr de ce qui est avancé. Peut-être aura-t-on droit à un éclaire à ce sujet lors de la conférence d’ouverture de la BlizzCon le 12 septembre à partir de 19h30. L’événement fait en effet son retour cette année après trois ans d’absence.