Springs, Eternal : Le prochain jeu d’aventure narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma sortira en novembre sur PC
Annoncé pendant le PC Gaming Show: Most Wanted diffusé en décembre 2025, Springs, Eternal a refait surface hier par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. Outre mettre encore une fois en avant son ambiance très mystérieuse et révéler qu’il sera publié par l’éditeur coloradien Serenity Forge, le prochain jeu d’aventure narratif de Fullbright, studio américain connu pour les titres Gone Home et Tacoma, a dévoilé qu’il arrivera en novembre 2026 sur PC.
Le titre sera également édité par Serenity Forge
Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, celle-ci nous invitera à suivre l’histoire d’un personnage voyageant jusqu’à Stillwater Springs, des sources chaudes perdues en pleine forêt. Tout au long d’une aventure qui promet d’être très courte (comptez 2 à 3 heures pour en voir le bout), nous serons amenés à explorer, en vue à la première personne, ce lieu doté d’environnements à l’esthétique inspirée des jeux vidéo commercialisés à la fin des années 90. Dans quel but ? Comprendre les circonstances qui nous ont conduits jusqu’ici et en percer tous les secrets. Pour nous aider dans notre quête, nous aurons notamment la possibilité de discuter avec une douzaine de personnages différents ayant aussi leurs propres raisons de s’être rendus dans cette étrange région, par le biais de dialogues à embranchements.
Rendez-vous courant novembre prochain pour découvrir ce que nous réserve Springs, Eternal sur PC via Steam. Précision importante, le titre ne devrait malheureusement pas inclure de traduction française au lancement.