Springs, Eternal : Le prochain jeu d’aventure narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma sortira en novembre sur PC

Le titre sera également édité par Serenity Forge

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, celle-ci nous invitera à suivre l’histoire d’un personnage voyageant jusqu’à Stillwater Springs, des sources chaudes perdues en pleine forêt. Tout au long d’une aventure qui promet d’être très courte (comptez 2 à 3 heures pour en voir le bout), nous serons amenés à explorer, en vue à la première personne, ce lieu doté d’environnements à l’esthétique inspirée des jeux vidéo commercialisés à la fin des années 90. Dans quel but ? Comprendre les circonstances qui nous ont conduits jusqu’ici et en percer tous les secrets. Pour nous aider dans notre quête, nous aurons notamment la possibilité de discuter avec une douzaine de personnages différents ayant aussi leurs propres raisons de s’être rendus dans cette étrange région, par le biais de dialogues à embranchements.

Rendez-vous courant novembre prochain pour découvrir ce que nous réserve Springs, Eternal sur PC via Steam. Précision importante, le titre ne devrait malheureusement pas inclure de traduction française au lancement.