Springs, Eternal : Le prochain jeu d’aventure narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma sortira en novembre sur PC

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Annoncé pendant le PC Gaming Show: Most Wanted diffusé en décembre 2025, Springs, Eternal a refait surface hier par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. Outre mettre encore une fois en avant son ambiance très mystérieuse et révéler qu’il sera publié par l’éditeur coloradien Serenity Forge, le prochain jeu d’aventure narratif de Fullbright, studio américain connu pour les titres Gone Home et Tacoma, a dévoilé qu’il arrivera en novembre 2026 sur PC.

Springs, Eternal // Source : Fullbright

Le titre sera également édité par Serenity Forge

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, celle-ci nous invitera à suivre l’histoire d’un personnage voyageant jusqu’à Stillwater Springs, des sources chaudes perdues en pleine forêt. Tout au long d’une aventure qui promet d’être très courte (comptez 2 à 3 heures pour en voir le bout), nous serons amenés à explorer, en vue à la première personne, ce lieu doté d’environnements à l’esthétique inspirée des jeux vidéo commercialisés à la fin des années 90. Dans quel but ? Comprendre les circonstances qui nous ont conduits jusqu’ici et en percer tous les secrets. Pour nous aider dans notre quête, nous aurons notamment la possibilité de discuter avec une douzaine de personnages différents ayant aussi leurs propres raisons de s’être rendus dans cette étrange région, par le biais de dialogues à embranchements.

Rendez-vous courant novembre prochain pour découvrir ce que nous réserve Springs, Eternal sur PC via Steam. Précision importante, le titre ne devrait malheureusement pas inclure de traduction française au lancement.

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Jaquette de Springs, Eternal
Springs, Eternal
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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