Square Enix dément les récentes rumeurs à propos de son rachat, qui ont affolé la Bourse

Circulez, il n’y a rien à voir

Puisque tout est allé très vite et que l’action du groupe a commencé à fluctuer autour d’une information qui n’était pas vérifiée, Square Enix s’est fendu d’un simple communiqué pour réfuter cette rumeur :

« Le numéro de septembre du magazine mensuel Sentaku a publié un article concernant l’éventuel retrait de la Bourse de Square Enix Holdings CO., LTD. (la « Société »). Toutefois, cette information n’a pas été annoncée par la Société. La Société n’envisage actuellement pas de se retirer de la Bourse. »

Eurogamer cite Investing.com, qui a enquêté sur la naissance de cette rumeur. Elle pourrait provenir de 3D Investment Partners, détenteur de 18,5 % des parts de Square Enix, qui a déjà fait parler de lui par le passé en exprimant son mécontentement dans la manière dont l’entreprise était gérée (avec quelques commentaires de mauvaise foi). Son but est de récupérer son investissement le plus rapidement possible, et bien entendu, avec pas mal d’intérêt.

L’hypothèse d’un rachat serait donc encore peu crédible à l’heure actuelle. Cela fait des années que le groupe est au cœur de spéculations de la sorte, notamment lorsqu’il a changé de président. Aujourd’hui, Square Enix affiche des résultats un peu plus satisfaisants, du moins pour ce qui est du dernier trimestre. Mais allez savoir si c’est ce regain d’énergie qui pourrait attirer de nouveaux investisseurs.