Xbox : Les nouveaux prix des consoles sont confirmés pour la France, et comme prévu, l’addition est salée

Le nouveau tarif des Xbox Series

Nous étions certes prévenus, mais voir la chose se concrétiser fait mal. La hausse du hardware continue partout, en grande partie en raison du dérèglement du marché de la mémoire causé par l’essor de l’IA générative, et Xbox a rendu effective ce 1ᵉʳ août sa troisième annonce de changement de tarif en un an. Voici les nouveaux prix officiels en France, et en euros, des Xbox Series :

Xbox Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 €

Xbox Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 €

Xbox Series X 1 To : 799,99 € au lieu de 599,99 €

Xbox Series X 1 To Digital : 749,99 € au lieu de 549,99 €

On rappellera qu’il s’agit des prix officiels et qu’il est donc possible de la trouver moins chère selon le revendeur. Aussi, le nouveau tarif est calqué sur celui en vigueur aux USA, contrairement au tarif précédent, légèrement plus élevé pour les américains. La hausse est donc encore plus impressionnante chez nous avec des écarts de 150 et 200 euros. Une augmentation édifiante comparée aux 20 et 50 euros de plus de la précédente hausse.

Symbole de cette logique d’évolution tarifaire de la vie d’une console qui a définitivement foutu le camp, la Xbox Series S 512 Go, censée être la console parfaite pour avoir un pied dans la dernière génération de consoles avec ses 299,99 € au lancement, coûte à présent aussi cher que la PS5 avec lecteur ou la Xbox Series X Digital à leur lancement il y a six ans.

Même absurdité pour la Xbox Series X 1 To avec lecteur, dont le nouveau prix est le même que celui de la PS5 Pro sans lecteur au lancement, avant qu’elle-même ne passe à 899,99 € récemment. Si vous avez acheté une Xbox Series avant tout ce cirque, bien joué à vous. Pour les autres, on comprendrait facilement que vous gardiez vos sous, et on imagine mal comment la baisse des revenus sur le hardware va se renverser significativement après ça.

Vivement la console Helix tiens.