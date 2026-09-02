« Nous réalisons des bénéfices grâce au physique en Europe » : Saber Interactive ne veut pas voir le physique disparaitre

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Voilà désormais deux mois que Sony a annoncé l’arrêt de la production des jeux physiques pour les nouveaux titres sur PlayStation, prévu d’ici janvier 2028. Et autant dire que la pilule a du mal à passer chez de nombreux joueurs, mais aussi du côté de certaines figures emblématiques de l’industrie vidéoludique comme Hideo Kojima et Yoko Taro. Sans oublier certains studios, à l’image de Sandfall Interactive qui partageait récemment sa déception. Aujourd’hui, c’est au tour de Saber Interactive de prendre la parole qui déplore aussi cette décision, tout en pointant du doigt les conséquences financières.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 // Source : Focus Entertainment

Un format physique rentable pour Saber Interactive

C’est donc à l’occasion d’une interview accordée à This Week in Videogames, en marge de la Gamescom 2026, que Tim Willits, le directeur créatif de Saber Interactive, a confié de pas être partisan d’un avenir entièrement numérique. Et pour cause, s’il reconnaît que les versions physiques ne représentent qu’une petite partie de l’activité du studio, elles n’en restent pas moins rentables.

Nous avons de bons partenariats et bénéficions de bonnes garanties minimales auprès de certains de nos éditeurs. Nous réussissons donc bien en Europe, mais c’est un marché tellement restreint, vous savez.

En fait, Saber Interactive, à qui l’on doit notamment des jeux tels que Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ou SnowRunner, constate que l’Europe constitue son principal marché pour le physique, avec des ventes de disques nettement supérieures à celles réalisées en Amérique du Nord, toujours selon Tim Willits.

Nous sommes très satisfaits de la situation actuelle, car nous réalisons des bénéfices grâce au format physique en Europe. Pour tout vous dire, si j’étais le roi du monde, je laisserais simplement les choses telles qu’elles sont. C’est mon avis personnel.

Saber interactive space marine 2 illustration 1

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 // Source : Focus Entertainment

Et bien plus qu’un simple support

Quoiqu’il en soit, et au-delà des conséquences financières, Saber Interactive affirme également sa volonté de continuer à sortir des jeux en version physique sur Xbox et Nintendo (si toutefois les deux constructeurs ne se décident pas à suivre le même exemple que Sony). Et cela d’autant plus qu’il reste attaché à ce format, même s’il avoue ne pas avoir « acheté de jeux physiques depuis une éternité ». Et se rappelant même alors une petite anecdote survenue durant la Gamescom, où un visiteur lui a demandé de dédicacer sa boîte de Doom 3, un jeu qu’il avait conçu à l’époque où il travaillait chez id Software. Une anecdote qui en dit long sur le plaisir de tenir un jeu entre ses mains et de le faire dédicacer, ce que le numérique ne pourra jamais remplacer…

Mais force est surtout de constater qu’il s’agit là d’un témoignage de plus parmi les nombreuses réactions suscitées par une décision de Sony qui est donc très loin de faire l’unanimité, même au sein de l’industrie vidéoludique.

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Jaquette de Warhammer 40,000 Space Marine 2
Warhammer 40,000 Space Marine 2
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Date de sortie : 09/09/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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