XBOX a perdu des millions d’abonnés lorsqu’il a augmenté le prix du Game Pass

Une hausse qui a fait beaucoup de mal au service

Matthew Ball a répondu à quelques questions durant une conférence organisée au Summer Game Fest par The Game Business, durant laquelle il est revenu sur ses premiers jours de mandat chez XBOX. La question du Game Pass a naturellement été abordée, et Ball précise que lorsque l’augmentation du prix de l’abonnement a été mise en vigueur, le service a perdu « des millions » d’abonnés.

Une décision qui a donc coûté très cher à XBOX, et Ball reconnaît que même si Asha Sharma a mis en place une baisse de prix, l’abonnement reste plus coûteux que l’année dernière tout de même. Néanmoins il indique que les changements apportés plaisent au public, signifiant que le nombre d’abonnés est sans doute reparti à la hausse.

La demande de XBOX dépasserait la demande

Même chose pour les consoles XBOX, du moins selon Ball. Alors que l’on pensait que le constructeur allait peu à peu se retirer de ce marché, l’ancien analyste déclare désormais que la demande de consoles dépasse les stocks de XBOX :

« Beaucoup de gens se plaignent du manque de XBOX… Je peux vous l’affirmer sans hésiter : la demande pour notre console dépasse l’offre. Nous les mettons en vente dans un maximum de magasins et nous les produisons aussi vite que possible. Il y a cependant une limite importante à notre capacité de production. »

Il pointe du doigt la crise du marché de la RAM, beaucoup plus importante que ce qu’il imaginait avant qu’il accepte ce poste. C’est pourquoi le travail sur Project Helix doit être minutieux et doit prendre en compte ces changements sur le marché :

« Nous travaillons d’arrache-pied pour repenser tous les aspects de l’Helix, une console que nous nous engageons à commercialiser. Nous sommes pleinement conscients des changements que nous devons apporter à notre entreprise pour la rendre accessible et flexible. Nous nous efforçons de repenser le modèle de console, non pas de manière exclusive, mais en l’enrichissant. »

Il termine en se montrant optimiste sur l’avenir de XBOX et de l’industrie :

« Lors de notre première rencontre, Asha m’a demandé : « Est-ce que c’est réparable ? ». Elle ne parlait pas de l’entreprise en général, même si cela en fait partie. Elle parlait de ce business en particulier, que je contribue maintenant à gérer, et qui est réparable. Je suis un optimiste. Je pense qu’il est incroyablement défaitiste de croire que, quoi qu’il arrive, on ne peut pas faire mieux… J’ai rejoint l’entreprise parce que je crois pouvoir y contribuer. […] Nous pouvons redresser la situation et développer cette entreprise si nous traitons mieux nos joueurs – et nous devons le faire, nous avons stagné pendant plusieurs années – alors le reste du secteur pourra en bénéficier. À l’échelle macroéconomique, nous constatons un secteur plus florissant que jamais. »

Cela reste à voir, surtout si ça implique des « décisions difficiles » qui pourraient être prises chez XBOX dans les mois à venir, selon les mots d’Asha Sharma.