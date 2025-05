Xbox a cartonné en avril sur PlayStation et c’est Sony qui le dit

Chaque mois, le blog officiel du constructeur nippon fait état des ventes et téléchargements sur son PlayStation Store afin d’en dresser un classement officiel par plateforme (PS5, PS4 et PSVR2) en Europe mais aussi aux USA/Canada. Le mois d’avril, plutôt fort en sorties Xbox, a vu la popularité des jeux de la marque américaine bondir à tel point que trois de ses productions se sont retrouvées à littéralement suroccuper le podium du mois d’avril.

Les fanboys en PLS

Pour rentrer dans les détails, il faut noter que le Top 3 des jeux vendus et téléchargés sur l’écosystème consoles PlayStation durant le mois d’avril a été composé du même trio dans un ordre différent en fonction des régions mais à coup sûr composé de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Forza Horizon 5 et l’éternel et infatigable Minecraft, qui a dû en plus bénéficier de la sortie de son adaptation cinématographique pour briller encore plus. Indiana Jones et le Cercle Ancien déçoit un peu plus, se plaçant 8e en Europe et 11e seulement aux USA/Canada, malgré de bonnes ventes signalées par différents analystes comme Alinea Analytics.

Une première constatation édifiante et qui prouve peut-être ici la bonne stratégie empruntée par Xbox, qui, en cédant sur le terrain des exclusivités sur son propre écosystème, se voit littéralement couverte d’or ces dernières semaines grâce aux royalties récupérées par la vente de tous ces jeux sur les plateformes de son concurrent devenu son Cheval de Troie. On ne peut se tromper en affirmant ici qu’Xbox ne ralentira donc pas sur ses prévisions de portages avec l’arrivée prévue de jeux comme Gears of War Reloaded prévu pour cet été, sans oublier Starfield qui ne devrait pas tarder non plus.

Voici le Top 10 des téléchargements sur PS5 pour le mois d’avril dernier, en notant les performances de jeux comme Clair Obscur: Expedition 33, Assassin’s Creed Shadows ou encore Split Fiction. Notons également le phénomène GTA V toujours présent 12 ans après sa sortie initiale :

En Europe : Forza Horizon 5 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 EA Sports FC 25 Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Shadows Indiana Jones and the Great Circle Split Fiction Call of Duty: Black Ops 6



Aux USA/Canada : The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Minecraft Forza Horizon 5 MLB The Show 25 NBA 2K25 Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Shadows Devil May Cry 5 Special Edition



Sur PlayStation 4, le quatuor de tête se retrouve lui composé de Red Dead Redemption 2, Devil May Cry HD Collection, Minecraft et A Way Out qui bénéficie sûrement de l’attrait pour Split Fiction du même studio.

Pour être complet, le Top 3 des ventes sur PSVR2 se constitue de Wanderer: The Fragments of Fate, Beat Saber et de Creed: Rise to Glory – Championship Edition dans un ordre différent pour ces deux derniers en fonction des régions, tandis que les jeux free-to-play sont dominés par Fortnite, Call of Duty: Warzone et Roblox dans cet ordre quelle que soit la région.