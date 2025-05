Gears of War Reloaded : Le premier opus de la licence de jeu de tir va faire peau neuve sur PC, Xbox… et PS5, sortie prévue le 26 août

Une nouvelle frontière brisée entre Xbox et PlayStation

Xbox n’a pas pour habitude de se lancer systématiquement dans les remasters de ses titres vu la rétrocompatibilité tout à fait propre les concernant, et notamment ceux qui misaient déjà sur la technique à l’époque de la Xbox One, surtout que Gears of War: Ultimate Edition existe. Difficile donc de ne pas voir ici, aussi, l’occasion d’ouvrir la licence à PlayStation, conformément à ce qu’il se passe petit à petit au sujet des productions initialement sortis chez Microsoft, Forza Horizon 5 étant le dernier exemple en date.

Une annonce faite sur le Xbox Wire qui marque une nouvelle étape dans l’élargissement du catalogue de Microsoft chez la concurrence, et il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les détentrices et détenteurs de la bécane nippone qui vont pouvoir découvrir la génèse de Marcus Fenix sous son plus beau jour.

Vendu au prix de 39,99$ (idem en euro chez nous ?) le remaster du TPS cher à Xbox embarque quelques fonctionnalités sympathiques, comme le cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes et ce sans nécessité de posséder un compte Microsoft. Xbox pense aussi aux fidèles en prévoyant un upgrade gratuit pour celles et ceux en possession de la version numérique de Gears of War: Ultimate Edition. Tout le contenu post-lancement sera d’ailleurs inclus dans cette nouvelle version. Evidemment, cela concerne tout achat de l’Ultimate Edition avant aujourd’hui, histoire d’empêcher les éventuelles combines.

Bien sûr, le travail sur la technique partagé entre The Coalition, Sumo Interactive et Disbelief nous garantit de la 4K, du 120 fps (uniquement en multijoueur), le tout Day One sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass, tout en étant compatible Xbox Play Anywhere. On nous promet également aucun temps de chargement durant la Campagne, un meilleur anti-aliasing, le support du VRR, du Dolby Vision et Dolby Atmos, et d’autres upgrades techniques.

Gears of War Reloaded débarquera donc le 26 août sur Xbox Series, PC via Steam et PS5.