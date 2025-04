The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est maintenant disponible, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle version

Un remaster de luxe ?

Via un livestream qui vient de s’achever, Bethesda a donc confirmé l’existence de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, et en images cette fois. Cette nouvelle version du RPG culte nous montre ce dernier sous un nouveau jour, avec des couleurs moins criardes et cette sensation de brouillard permanent qui disparait pour laisser place à des jeux de lumière bien plus contrastés. Certains trouveront que le titre perd un peu de son identité ici, mais c’était attendu pour un remaster d’un jeu vieux de deux décennies.

Enfin, remaster est peut-être un mot un peu faible pour qualifier le travail des équipes de Bethesda et Virtuos ici, tant d’autres studios n’auraient pas hésité à appeler ça un remake. Oblivion s’approche presque sans mal des standards actuels sur un point de vue purement visuel, avec des effets de particules très réussis grâce à l’Unreal Engine 5.

En plus de reprendre des éléments du jeu de base, de nouveaux modèles de PNJ ont aussi été créés pour l’occasion, avec du lip-sync nettement plus précis (même si l’effet reste un peu dans son jus) et de nouvelles lignes de dialogue entièrement doublées.

Le gameplay a lui aussi été retouché (avec du sprint), ainsi que l’audio et l’interface utilisateur. On y retrouve un peu de Skyrim ici, sans pour autant trop s’éloigner d’Oblivion. Les combats seront plus vivants avec des effets de sang et un ressenti des armes. La vue à la troisième personne disposera d’une maniabilité plus agréable qu’auparavant.

Les configurations PC de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Qui dit nouveau visage dit également jeu plus gourmand. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered pèse pas moins de 125 Go, ce qui est nettement, nettement plus lourd que la version de base. Il vous faudra également un PC un peu plus costaud qu’à l’époque :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K

RAM : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX : Version 12

125 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K

RAM : 32 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA RTX 2080

DirectX : Version 12

125 Go d’espace disque disponible

Disponible… dès maintenant

Ce remaster contient également tous les DLC narratifs du jeu, directement intégrés ici, et est affiché au prix de 54,99 € sur Steam. Une version Deluxe à 64,99 € est aussi disponible à l’achat, et contient :

Des armures, armes et caparaçons d’Akatosh et Méhrunès Dagon uniques

L’artbook numérique et la bande-son

Naturellement, le jeu est également compris dans le Xbox Game Pass pour celles et ceux qui veulent payer un peu moins cher. Et comme on s’en doutait déjà, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible dès aujourd’hui sur PC, Xbox Series… et sur PlayStation 5. Pas de version Switch 2 pour le moment donc.