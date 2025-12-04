Wreckreation : Quelques semaines après le lancement, le studio derrière le jeu risque la fermeture
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Fondé par des vétérans de l’industrie ayant fait leurs armes sur la saga Burnout, Three Fields Entertainment avait pour ambition de dépoussiérer le genre jeu de courses arcade avec Wreckreation, un titre en monde ouvert qui laisse la place à des défis extravagants et spectaculaires. Sorti en octobre dernier dans une période compliquée, le jeu n’a cependant pas fait grand bruit. L’heure du bilan arrive donc un peu plus tôt que prévu pour le studio, qui entre dans une crise financière dangereuse.
Une dernière mise à jour est prévue pour cette fin d’année
Même si le jeu a été édité par THQ Nordic, Wreckreation n’a eu droit qu’à très peu d’exposition. Three Fields Entertainment est bien triste de constater aujourd’hui que le titre est un échec commercial, et sa PDG Fiona Sperry doit annoncer une très mauvaise nouvelle sur LinkedIn en indiquant que l’entièreté du studio est maintenant en danger. Tous les employés sont donc menacés de licenciement, et l’équipe ne peut même pas compter sur le support de THQ Nordic ici :
« La réalité à laquelle nous faisons face aujourd’hui est brutale. En tant que studio indépendant, nous ne verrons pas de revenus issus des ventes de jeux pour le moment. Nous avons dû nous autofinancer la majeure partie de cette année, de même pour le contenu post-lancement. Sans l’enthousiasme ou le soutien financier de notre éditeur pour poursuivre le développement, nous ne pouvons tout simplement pas maintenir le studio sous sa forme actuelle. Prendre cette décision a été incroyablement douloureux. »
Elle continue en indiquant que les choses prévues pour Wreckreation, comme de futures mises à jour, tombent ainsi à l’eau, sauf si un sauveur de dernière minute se manifeste (comme, au hasard, THQ Nordic). Une dernière update est toujours prévue pour la fin d’année afin d’ajouter du crossplay, mais après cela, ce sera sans doute la fin de l’aventure.
Wreckreation est disponible sur PC, PS5, et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 28/10/2025