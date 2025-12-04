Wreckreation : Quelques semaines après le lancement, le studio derrière le jeu risque la fermeture

Une dernière mise à jour est prévue pour cette fin d’année

Même si le jeu a été édité par THQ Nordic, Wreckreation n’a eu droit qu’à très peu d’exposition. Three Fields Entertainment est bien triste de constater aujourd’hui que le titre est un échec commercial, et sa PDG Fiona Sperry doit annoncer une très mauvaise nouvelle sur LinkedIn en indiquant que l’entièreté du studio est maintenant en danger. Tous les employés sont donc menacés de licenciement, et l’équipe ne peut même pas compter sur le support de THQ Nordic ici :

« La réalité à laquelle nous faisons face aujourd’hui est brutale. En tant que studio indépendant, nous ne verrons pas de revenus issus des ventes de jeux pour le moment. Nous avons dû nous autofinancer la majeure partie de cette année, de même pour le contenu post-lancement. Sans l’enthousiasme ou le soutien financier de notre éditeur pour poursuivre le développement, nous ne pouvons tout simplement pas maintenir le studio sous sa forme actuelle. Prendre cette décision a été incroyablement douloureux. »

Elle continue en indiquant que les choses prévues pour Wreckreation, comme de futures mises à jour, tombent ainsi à l’eau, sauf si un sauveur de dernière minute se manifeste (comme, au hasard, THQ Nordic). Une dernière update est toujours prévue pour la fin d’année afin d’ajouter du crossplay, mais après cela, ce sera sans doute la fin de l’aventure.

Wreckreation est disponible sur PC, PS5, et Xbox Series.