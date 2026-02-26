Le casting sera déjà en cours pour le prochain jeu Wolfenstein, qui présenterait un nouveau personnage important

William va peut-être endosser le rôle de père de substitution

On apprend d’abord le nom de code de ce nouveau Wolfenstein, qui est baptisé en interne « Valkyrie ». Dans l’une des annonces concernant le casting du jeu, le site MP1ST a trouvé la mention d’un personnage nommé Sofiya (ce qui peut également faire un clin d’œil à la mère de William Blazkowicz, Zofia), qui serait inédit dans la licence et qui se présenterait comme une jeune enfant ukrainienne entre 8 et 11 ans.

Elle serait accompagnée de son chien Ralph et est décrite comme une vraie survivante traumatisée par la guerre, jusqu’à tomber sur William qui va la protéger, marquant ainsi le retour du protagoniste de la licence. Oui, le stéréotype bien trop utilisé de l’homme bourru qui s’en va prendre sous son aile un enfant a encore de beaux jours devant lui.

Tout ceci peut encore évidemment changer d’ici que les choses se mettent en place du côté de la production, même si les premières captures de performances devraient démarrer dès ce mois d’avril, avec des reshoots prévus jusqu’en 2027. Autrement dit, vous ne verrez pas ce Wolfenstein en action avant un bon petit moment.