Wholesome Direct 2025 : 15 jeux adorables, mignons et relaxants qu’il faut retenir (et essayer)

Comme son nom le laisse grandement supposer, le Wholesome Direct 2025 est une émission qui met en avant des jeux chill, mignons ou satisfaisants, que ce soit dans leur direction artistique chatoyante, leur concept reposant ou leur ambiance détendue.

Is this Seat Taken?

Plateformes : PC – Switch

: PC – Switch Date : Août 2025

On a pu revoir l’adorable casse-tête Is this Seat Taken? qui arrive à rendre le placement des tables amusant. Un défi pourtant loin d’être gagné quand on a déjà organisé un mariage. Le concept est simple : il faut placer des bonshommes ou des groupes de personnes en fonction de leurs manies, de leurs affinités et de leurs besoins, le tout, dans des configurations diverses et variées (dans un train, un diner, une salle de mariage…)

Ambroise Niflette & the Gleaned Bell

Plateformes : PC (Switch envisagée)

: PC (Switch envisagée) Date : Fin 2026

Incarnez le détective le plus mignon dans cette production française, basée à Angoulême. Au-delà de sa patte artistique incroyable réalisée en stop-motion, c’est son cadre inspiré d’un petit village français qui fait mouche. Votre objectif ? Enquêter sur la mystérieuse disparition de la cloche disparue de votre bourgade. Le titre passera d’abord par la case d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Haunted Paws

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Celui-ci n’est pas nouveau et avait déjà suscité un certain engouement sur les réseaux sociaux. Mais difficile de ne pas le retenir une nouvelle fois, ne serait-ce que pour l’adorable bouille de nos compagnons canins. Haunted Paws est un jeu coopératif où deux chiots explorent un manoir hanté à la recherche de leur maître disparu. L’expérience mélangera énigmes et interactions canines amusantes avec une petite dose de frisson et de tendresse. Il sera bientôt jouable via une phase de test sur invitation

Fireside Feelings

Plateformes : PC

: PC Date : 07 juin 2025

Vous l’aviez sans doute vu lors de notre AG French Direct : Fireside Feelings était l’une des annonces de nouveaux jeux. Eh bien, surprise, le jeu a profité du Wholesome Direct pour annoncer une date de sortie logée à… aujourd’hui. Pour rappel, le titre se présente comme une « expérience conversationnelle chaleureuse qui mise sur la douceur et l’empathie » où l’on peut converser auprès d’un feu de camp.

Collector’s Cove

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Les simulations de vie avec de la récolte et de la construction d’objet, on commence à en avoir l’habitude. Mais le faire sur son propre bateau en compagnie de son aquapote, ce n’est pas très commun. Partez à l’aventure avec votre compagnon pour collecter des trésors, pêcher et explorer des îles avec un jeu de collection et d’exploration maritime. Une démo est disponible pour les explorateurs en herbe.

Town to City

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Restons dans les démos qui viennent de sortir avec Town to City et sa direction artistique colorée tout en voxel. Ce jeu de gestion urbaine vous invite à développer une petite ville en une métropole florissante, en équilibrant expansion et bien-être des citoyens. Une expérience stratégique et relaxante, qui peut donc être essayée dès maintenant.

The Guardian of Nature

Plateformes : PC

: PC Date : 07 juin 2025

Ce jeu d’aventure et de puzzle magique dessiné à la main vous plonge dans la peau d’un petit être capable de changer de forme pour interagir avec la nature. Il faudra explorer les environnements au-dessus et au-dessous du sol et découvrir comment la nature est interconnectée en remplissant un livre des découvertes effectuées sur votre chemin. Le premier chapitre est désormais disponible.

MakeRoom

Plateformes : PC

: PC Date : 7 août 2025

MakeRoom est un jeu de décoration de dioramas miniatures, où vous pouvez aménager des espaces variés tels que des cuisines, des salons ou des vans. Avec plus de 1 000 objets disponibles et la possibilité de créer vos propres meubles, le jeu offre une grande liberté créative. En accomplissant des missions pour des clients originaux, comme un vampire ou un chat, vous débloquez de nouveaux éléments pour enrichir vos créations. La date est tombée : la construction sera lancée le 7 août prochain.

Gecko Gods

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

On aurait été tenté de ne se focaliser que sur des titres méconnus et jamais montrés, mais impossible de ne pas témoigner de l’engouement pour certains revenants. C’est le cas de Gecko Gods, où l’on incarne un petit gecko dans un monde ouvert paisible, où l’on pourra escalader des ruines et résoudre des puzzles pour découvrir les secrets d’une civilisation oubliée. Surprise, une démo est déjà disponible pour les curieux.

Hotel Galactic

Plateformes : PC

: PC Date : 24 juillet 2025

Celui-ci aussi, on aime toujours autant le revoir. Prenez les rênes d’un hôtel intergalactique délabré et transformez-le en destination de rêve. Ce jeu de gestion mêle nostalgie et magie dans un univers féerique qui n’est pas sans rappeler la touche Ghibli dans sa direction artistique. La date de sortie est tombée, l’hôtel ouvrira ses portes le 24 juillet prochain.

One Move Away

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Annoncé aux Games Awards 2024, One Move Away revient pour nous indiquer comment bien ranger son coffre de voiture. Le jeu du studio nantais Ramage Games, faisant penser à une sorte d’Unpacking en 3D et en vue à la première personne, montre alors à quel point son gameplay semble satisfaisant. Vous voulez essayer ? Une démo vient justement de se rendre disponible.

Winter Burrow

Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 2025

Dans Winter Burrow, vous incarnez une souris revenant dans son terrier d’enfance, désormais en ruines, après une longue absence. Votre mission consiste à restaurer votre foyer, explorer une forêt enneigée, collecter des ressources, fabriquer des outils, tricoter des vêtements chauds, cuisiner des tartes et interagir avec les habitants locaux. Le jeu propose une expérience narrative assez étonnant puisqu’il mélange des éléments de survie avec une ambiance chaleureuse et apaisante. Une version Switch vient d’être confirmée.

Out and About

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Out and About est un simulateur de promenade en pleine nature, où vous explorez des paysages pittoresques, rencontrez des personnages et découvrez des histoires touchantes. Une expérience principalement contemplative, mais pas seulement puisque l’on peut aussi chercher de la nourriture, nouez des liens avec les habitants de la ville et faire de bons petits plats. Les playtests sont lancés.

Gourdlets Together

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Avec sa direction artistique pastel et son concept rondement pensé, le city-builder bac-à-sable Gourdlets avait récolté un petit succès à sa sortie l’année passée. Si bien que le développeur opte désormais pour une déclinaison multijoueur, Gourdlets Together. Officialisé avec une première bande-annonce, le titre se revendique comme un jeu de construction et de pêche multijoueur relaxant, où vous pouvez gérer votre propre île tout en passant du temps avec vos amis.

Leaf Blower Co.

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Terminons cette sélection avec un titre qui plaira assurément aux personnes qui ont adoré PowerWash Simulator. Si vous êtes en quête d’une expérience satisfaisante, Leaf Blow Co. vous fait incarner un professionnel du nettoyage extérieur, et plus précisément pour débarrasser les lieux des feuilles mortes. Un mode histoire vous permettra de développer votre entreprise, d’acquérir de nouveaux outils et d’améliorer vos compétences tandis qu’un mode libre vous laissera une liberté totale dans les conditions.

Évidemment, le Wholesome Direct 2025 ne s’est pas contenté de cette douzaine de jeux seulement. Plusieurs autres titres ont partagé de nouvelles images, à l’instar de Luma Island ou encore Monument Valley 3, ce dernier ayant annoncé son portage sur PC et consoles pour le 22 juin. On vous invite à regarder le replay dans son intégralité.