AG French Direct 2025 : Le replay de la conférence est disponible pour rattraper toutes les annonces de cette édition

AG French Direct : La page Steam de l’événement est en ligne, venez essayez plus d’une vingtaine de démos

À l’occasion du reveal de sa suite à l’AG French Direct, le premier Hellslave est offert sur Steam du 2 au 16 juin

Après un premier opus bien accueilli, Ars Goetia annonce Hellslave 2: Judgment of the Archon sur PC et pour 2026

Accompagnez une louve et son petit dans Follow My Steps, une aventure onirique et majestueuse prévue l’an prochain

Ytash – A Nocturnal Poem : Le metroidvania flamboyant de Sunnyside Games dévoile un peu de gameplay et annonce une sortie pour fin 2025

Quantic River, un superbe jeu d’action 2D cyberpunk, présente son système d’upgrades en vidéo

Confidences pour confidences, Fireside Feelings fera la part belle aux récits autour d’un feu de camp plus tard cette année

Dead in Antares s’illustre un peu plus via un nouveau journal du développeur exclusif, avec une démo en approche

Trouvez votre chemin dans le labyrinthique Maseylia: Echoes of the Past, un metroidvania français prévu en 2026

Mudita Games nous annonce et présente BARDA, un « survival roguelike bagbuilder » tout mignon

Sydless est un fast-FPS qui troque les armes conventionnelles pour une balle rebondissante mortelle, premier trailer

Lost in Prayer : Notre interview de Guillaume Boucher-Vidal, fondateur et PDG du studio Nine Dots développant le roguelike montré à l’AG French Direct

A Better World, le simulateur d’uchronies de Ludogram et Arte, montre son concept à travers un trailer de gameplay

How 2 Escape: Lost Submarine vous demandera de résoudre des énigmes en duo pour empêcher le début d’une guerre

L’enfer du décor en noir et blanc de Lifelong fait son retour avec un tout nouveau trailer de gameplay toujours aussi intriguant

Hell is Us dévoile des images exclusives au cours de l’AG French Direct via un trailer de gameplay

Payez-vous en une tranche avec Pardon my French Toast qui dévoile un nouveau trailer de gameplay pour l’AG French Direct

Species: Unknown nous fera hurler de frayeur dans l’espace avec sa bêta prévue pour le mois de juin

Bonaparte: A Mechanized Revolution – Nos premières impressions sur le jeu du studio Imugi qui était présent à l’AG French Direct

Le RPG Tako no Himitsu: Ocean of Secrets continue de rendre hommage à l’ère GBA avec une nouvelle vidéo en français

Guilty as Sock! : Le party game de tribunal complètement déjanté diffuse son trailer de lancement au cours de l’AGFD

Poem Ex Machina nous invite à enfiler nos rollers dans une aventure « Ride’n’Fight » prévue pour printemps 2026 sur PC