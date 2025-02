Rocksteady serait de retour sur un jeu Batman, qui ne sortirait pas avant plusieurs années

Ce qui fait le plus mal dans l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice, c’est de savoir que Rocksteady mérite mieux que cela. Le studio est parvenu à se forger une sacrée renommée grâce à sa trilogie des Batman Arkham, avant de plonger dans ce jeu service qui n’avait aucun avenir et qui a demandé bien trop de temps aux équipes. Voir Rocksteady se vider de ses artistes suite aux mauvais résultats de ce jeu aura de quoi nous peiner. Mais il semblerait que Warner Bros ait retenu la leçon, puisqu’il viendrait de demander au studio de revenir sur ce qu’il sait faire le mieux.