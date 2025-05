Warner Bros accuse sévèrement le coup dans sa branche jeu vidéo, Suicide Squad: Kill the Justice League à nouveau mis en cause

Warner n’est pas vraiment au Max

Rarement un accident au ralenti n’a été aussi limpide (et long) à observer. Warner Bros a livré son bilan financier d’un exercice fiscal terminé le 31 mars dernier et le résultat est sans appel : les revenus liés au jeu vidéo ont baissé de 48%.

Au passage, la branche Studios peut dire merci à Minecraft et ses 900 millions de dollars rapportés, puisque même avec lui, ce sont 2,3 milliards en moins sur la même période l’an dernier. Au total, on se retrouve avec une baisse de 9% du chiffres d’affaires total en l’espace d’un an.

Pour revenir au jeu vidéo, l’entreprise ne souhaite pas trop rentrer dans les détails. Néanmoins, un constat s’impose quand même sans surprise : Suicide Squad: Kill the Justice League a fait mal à la branche gaming. Très rapidement, les résultats avaient paru insuffisants. Pour une sortie en février 2024, le jeu-service faisait l’objet d’un manque à gagner énorme en mai.

Des franchises fortes pour redresser la barre

Couplé à un premier trimestre 2025 dépourvue de sorties, c’est donc une fin d’exercice fiscal en frein moteur qu’a traversé Warner. Et heureusement que Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1, fraîchement paré d’une Definitive Edition, continuent de rapporter un peu à l’entreprise pour sauver ce qui peut l’être.

Rien qui ne fera oublier les licenciements chez Warner Bros Games Montréal, la fermeture de trois studios, le changement de direction en pleine tempête, ou encore les projets mis à la poubelle, comme ceux centrés sur Flash, Constantine ou Wonder Woman.

Une restructuration regrettable, conséquence d’une gestion discutable aboutissant sur une stratégie qui a été énoncé en fin d’année dernière :

« Nous concentrons notre activité jeux vidéo autour de quatre franchises phares qui ont chacune généré plus d’un milliard de dollars de ventes ces dernières années : Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat et DC, en particulier des personnages phares comme Batman. »

Ah oui, il est clair qu’on voit difficilement quelqu’un d’autre que Batman quand on parle de DC. Maintenant, si on parle du projet de Rocksteady (et on ne voit pas vraiment autre chose), ce n’est pas pour tout de suite. La pente va donc être particulièrement raide à remonter pour Warner Bros.