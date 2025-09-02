Un film Call of Duty est en préparation, Activision a conclu un accord avec Paramount

Black Ops, Modern Warfare… les choix d’adaptation sont nombreux

Un film Call of Duty devrait donc bien voir le jour sous la bannière de Paramount, via Skydance. Activision restera évidemment dans le coin comme conseiller créatif. David Ellison, PDG de Paramount fraichement arrivé à ce poste depuis le rachat de l’entreprise par Skydance, dit être un grand fan des jeux Call of Duty et n’hésite pas à comparer ce futur projet avec ce que le studio a pu faire sur Top Gun: Maverick :

« J’ai passé d’innombrables heures à jouer à cette franchise que j’adore. Être chargés par Activision et les joueurs du monde entier de porter cet univers extraordinaire sur grand écran est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Nous abordons ce film avec la même rigueur et la même exigence d’excellence qui ont guidé notre travail sur Top Gun: Maverick, en veillant à ce qu’il réponde aux normes exceptionnelles que cette franchise et ses fans méritent. Je peux vous promettre que nous sommes déterminés à offrir une expérience cinématographique qui honore l’héritage de cette marque unique en son genre : ravir les fans de longue date de Call of Duty tout en captivant une toute nouvelle génération. »

Il ne dit pas pour autant ce que ce film va traiter, alors que les options sont larges. On pariera bien sûr sur une adaptation d’un Modern Warfare ou d’un Black Ops, mais cela reste à voir. Aucun réalisateur n’a été rattaché au projet pour le moment, ni aucun casting, mais nul doute que tout Hollywood va s’intéresser de très près à cette adaptation qui pourrait rapporter gros.