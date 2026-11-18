Ça y est, l’industrie du jeu vidéo peut enfin reprendre son souffle. Après plus d’une décennie d’attente, Grand Theft Auto VI est enfin entre nos mains. Rares sont les productions à avoir suscité autant de discussions, alimenté autant de fantasmes et cristallisé autant d’attentes. Malgré les fuites qui ont quelque peu gâché la surprise, Rockstar est parvenu à entretenir cette effervescence en ne dévoilant finalement que très peu de choses. Nous avons terminé l’aventure et parcouru Leonida en long, en large et en travers. Le résultat est une production d’une ambition démesurée qui repousse les frontières de l’immersion dans un monde ouvert. Mais derrière cette démonstration de force se cache aussi une expérience plus intime, portée par deux protagonistes dont les destins sont presque indissociables.

Conditions de test : Nous avons terminé le jeu sur PS5 classique. Cela inclut le scénario et la majeure partie des quêtes annexes et des nombreuses activités. Au total, nous avons atteint les 200 heures de jeu.

Note : Ce test est garanti sans spoilers concernant le scénario. On précise également que nous n’avons pas eu l’autorisation de prendre nos propres captures.

Jason et Lucia, un duo qui ne fait qu’un

Jouer à GTA 6 nous rappelle d’abord à quel point Red Dead Redemption 2 a marqué un tournant majeur pour Rockstar, tant dans sa conception du monde ouvert que dans l’écriture de ses personnages. Là où GTA V reposait sur les conflits entre trois personnalités radicalement différentes, ce nouvel épisode place au cœur de son récit la relation entre deux criminels : Jason Duval et Lucia Caminos.

Pourtant, leur alchimie ne saute pas immédiatement aux yeux. Le prologue prend le temps de poser les bases de leur relation, laissant progressivement apparaître leurs failles, leurs aspirations et leur complicité. À première vue, Jason et Lucia n’ont rien d’extraordinaire. Ce sont deux criminels de bas étage, aux ambitions relativement modestes, bien loin des personnalités excentriques qui ont marqué les précédents épisodes.

Mais c’est précisément cette apparente banalité qui fait leur force. Pris individuellement, les deux protagonistes semblent presque ordinaires. Ensemble, ils révèlent toute la finesse de l’écriture de Rockstar qui construit patiemment une relation fondée sur l’amour, la confiance, mais aussi une forme de dépendance mutuelle. Malgré leurs différences, une constante demeure : ils ont besoin l’un de l’autre.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, leur relation ne repose pas sur un rapport de domination. Aucun des deux ne prend véritablement l’ascendant sur l’autre, et leurs personnalités se révèlent particulièrement complémentaires. Fort de son passé militaire, Jason apprend notamment à Lucia à manier les armes, tandis que cette dernière lui transmet ses talents de voleuse de voitures.

Cette complémentarité masque pourtant des aspirations profondément différentes. Jason rêve avant tout d’une existence simple et paisible, tandis que Lucia est prête à prendre tous les risques pour accéder à une vie meilleure. Deux visions du rêve américain qui ne cessent de se confronter au fil de l’aventure, alors qu’un engrenage criminel qui les dépasse les entraîne aux quatre coins de Leonida.

Une histoire d’amour qui se vit au quotidien

Mais c’est paradoxalement loin des activités criminelles et des enjeux du scénario que l’on apprend véritablement à connaître et à apprécier ce couple. De notre côté, nous avons choisi de privilégier une approche pleinement romantique en multipliant les moments passés ensemble. GTA 6 parvient à installer naturellement son propre rythme, sans jamais nous donner l’impression de restreindre notre liberté. Une manière très habile d’introduire progressivement ses nombreuses mécaniques de gameplay, tout en nous invitant à adopter une routine faite de petits plaisirs et de montées d’adrénaline.

On se lève, on prend un café, on mange une pomme, on enchaîne avec quelques exercices de musculation avant de passer sous la douche. Vient ensuite le moment de prendre la voiture pour se balader, partir à la pêche ou simplement gagner quelques dollars en défiant un inconnu au billard.

Autant d’activités que l’on peut pratiquer seul ou à deux et qui contribuent à faire évoluer la relation entre les protagonistes. Outre la possibilité de passer de l’un à l’autre à tout moment, il est possible d’appeler son partenaire depuis son téléphone pour qu’il nous rejoigne, ou au contraire de poursuivre sa journée chacun de son côté. Bien entendu, cette relation peut aussi se détériorer si l’on néglige trop longtemps son partenaire, si l’on prend la fuite en voiture sans l’attendre pendant un braquage, ou encore si l’on succombe à la tentation de l’adultère.

Et si les moments passés en solitaire permettent de découvrir différentes facettes de leur personnalité, les activités en couple prennent une tout autre dimension. Cela peut passer par une séance de shopping, un passage au fast-food, quelques trous de minigolf avant de rentrer à la maison pour partager un moment intime. Ces parenthèses du quotidien deviennent rapidement des instants privilégiés. C’est au cours de ces moments simples que leur relation prend véritablement vie. Les conversations, tantôt drôles, tantôt tendres, dévoilent progressivement leur passé et leurs inquiétudes. Ces échanges donnent davantage de profondeur à leur histoire et renforcent notre attachement.

Nous aurons souvent l’occasion d’y revenir au cours de ce test, mais le souci du détail force le respect. Ouvrir la portière à Lucia, la prendre dans ses bras ou simplement lui envoyer un message pour lui souhaiter bonne nuit sont autant de petites attentions qui finissent par devenir des réflexes presque naturels. Et c’est sans doute l’une des plus grandes réussites de GTA 6 : parvenir à transformer des interactions anodines en véritables habitudes, au point de nous donner le sentiment de partager le quotidien de ses personnages..

Leonida, un monde ouvert qui repousse les limites

GTA 6 est l’aboutissement de l’expérience accumulée par Rockstar au fil des épisodes, mais aussi des nombreuses avancées introduites dans Red Dead Redemption 2. Ce dernier avait notamment franchi un cap dans les interactions avec l’environnement, quitte à parfois sacrifier le confort de jeu sur l’autel du réalisme, avec des commandes relativement lourdes et certaines actions inutilement contraignantes.

Malgré le caractère plus arcade de Grand Theft Auto, Rockstar a manifestement retenu les leçons de son western en trouvant un équilibre particulièrement convaincant entre réalisme et plaisir de jeu. L’ajout d’une jauge de carburant pour les véhicules illustre parfaitement cette philosophie. Sur le papier, on craint qu’il faille passer à la station-service toutes les 5 minutes. En pratique, la consommation est suffisamment mesurée pour que l’on finisse presque par oublier son existence. Le titre reprend ainsi le meilleur des deux mondes pour donner naissance à un open-world aussi crédible que grisant à parcourir. Et quelle claque ! Difficile de trouver les mots pour décrire à quel point Leonida nous a éblouis.

La première chose qui frappe est sans doute cette distance d’affichage impressionnante qui nous invite constamment à dévier de notre route pour partir explorer l’horizon. Mais au-delà de la beauté et de la variété de ses paysages inspirés de la Floride, c’est surtout le degré de minutie apporté au moindre environnement qui impressionne. Des recoins les plus reculés aux quartiers les plus insalubres, en passant par les nombreux intérieurs, chaque lieu semble avoir bénéficié d’un soin presque obsessionnel.

Au cœur de cet immense terrain de jeu trône évidemment Vice City, véritable vitrine du savoir-faire artistique de Rockstar. Inspirée de Miami, la métropole impressionne par son architecture et la diversité de ses quartiers, entre gratte-ciel vertigineux, complexes hôteliers luxueux, clubs branchés, zones résidentielles et façades couvertes de street art.

Mais cette richesse visuelle s’accompagne aussi d’une agitation permanente. Les rues sont animées, les plages bondées et le trafic routier particulièrement dense, au point de nous donner régulièrement envie d’oublier le code de la route pour échapper aux embouteillages. À elle seule, la ville incarne les contradictions du rêve américain. D’un côté, le luxe ostentatoire, les plages paradisiaques et les quartiers huppés, et de l’autre, des zones populaires marquées par la précarité, des bâtiments délabrés et une misère sociale que le jeu met bien en lumière.

Rockstar propose une carte bien plus vaste que celles des précédents épisodes, sans pour autant sacrifier la diversité des environnements. Archipels tropicaux, marécages, zones industrielles, campagnes et vastes étendues sauvages composent un territoire particulièrement dépaysant. Chaque région possède sa propre identité et son atmosphère, ce qui renouvelle constamment le plaisir de l’exploration. Parmi la multitude de détails qui donnent vie à cet univers, deux éléments nous ont particulièrement impressionnés : les PNJ et la gestion des éclairages.

La diversité des PNJ constitue probablement l’une des démonstrations les plus saisissantes des moyens déployés par Rockstar. Même après des dizaines d’heures passées à arpenter Leonida, nous n’avons pratiquement jamais eu cette impression de croiser régulièrement les mêmes visages. Et cette variété ne se limite pas aux vêtements, aux coiffures ou aux tatouages. Elle se retrouve également dans les morphologies, les traits physiques et jusque dans les détails de la peau, avec notamment la présence de cellulite sur les jambes de certains personnages.

Une prouesse technique sur PS5

Mais cette diversité visuelle ne serait pas aussi impressionnante sans le travail colossal accompli sur les animations et les comportements. Les PNJ disposent d’une multitude de gestes et de réactions qui varient selon les situations. Certains se montrent particulièrement agressifs face aux provocations, tandis que d’autres préfèrent éviter la confrontation. Même la manière de porter une arme peut influencer leur attitude. Un fusil accroché à l’épaule ne suscite pas nécessairement la même méfiance qu’une arme ostensiblement tenue en main.

À cela s’ajoute une densité de population rarement observée à une telle échelle. Les rues fourmillent de passants, les établissements sont fréquentés et les pistes de danse des clubs débordent de monde. Pourtant, cette animation permanente ne donne pas l’impression d’une foule répartie artificiellement pour remplir le décor.

Les profils et les activités des habitants s’adaptent aux différents lieux, qu’il s’agisse des randonneurs croisés dans les espaces naturels, des promeneurs sur les plages ou des populations qui animent les quartiers de Vice City. Une cohérence d’ensemble qui renforce considérablement la crédibilité de cet univers.

Leonida regorge aussi de situations imprévues qui viennent régulièrement ponctuer notre exploration, sans nécessairement prendre la forme d’événements aléatoires classiques. On peut ainsi se faire braquer par un inconnu à proximité d’un distributeur de billets, improviser une course contre un inconnu sur la route ou encore profiter d’un braquage commis par des criminels pour récupérer leur butin. Autant de situations qui donnent le sentiment d’évoluer dans un monde qui ne tourne pas uniquement autour de nos actions. Cette capacité à nous surprendre au détour d’une simple balade contribue énormément au plaisir de l’exploration.

L’autre prouesse qui nous a particulièrement marqués concerne la gestion des éclairages. Grâce à un cycle jour-nuit particulièrement travaillé et à des conditions météorologiques saisissantes, les paysages de Leonida changent sensiblement d’atmosphère au fil des heures. Mais c’est surtout une fois la nuit tombée que Rockstar nous en met plein la vue, notamment dans les zones urbaines.

La multiplication des sources lumineuses, avec leurs différentes intensités et teintes, donne aux panoramas nocturnes une richesse visuelle saisissante, sublimée par l’immensité des paysages qui s’étendent à perte de vue. Parcourir les rues de Vice City après le coucher du soleil constitue ainsi un spectacle à part entière. Il faut dire que prendre le volant de nuit, avec une bonne station de radio, a toujours fait partie des plaisirs incontournables de Grand Theft Auto. Et sur ce point, ce nouvel épisode franchit encore un cap.

Cette débauche de détails nous amène naturellement à la réalisation technique qui force elle aussi le respect. Voir un monde aussi vaste, dense et minutieusement travaillé fonctionner sur une PS5 standard tient presque de la sorcellerie à ce stade. Certes, le jeu se limite à du 30 FPS, mais la fluidité s’est montrée remarquablement constante durant notre aventure. De quoi saluer le travail d’optimisation accompli par le studio, malgré l’ampleur de cette production.

Le bilan est tout aussi satisfaisant du côté de la stabilité générale. Nous n’avons rencontré aucun bug bloquant au cours de notre progression, seulement quelques couacs visuelles (Lucia s’est par exemple retrouvée constamment en sueur). Rien qui ne puisse être résolu après une simple recharge de partie.

Des braquages et un scénario à la hauteur des ambitions ?

Le bond en avant technique réalisé par GTA 6 profite également aux missions principales, toujours aussi spectaculaires et portées par une mise en scène digne des plus grosses productions hollywoodiennes. Au cours de leur aventure, Jason et Lucia croisent toute une galerie de personnages secondaires aux caractères bien trempés. Certains sont liés à leur entourage personnel, comme Cal ou la mère de Lucia, tandis que d’autres gravitent autour de leurs activités criminelles.

Dans l’ensemble, le scénario principal se révèle prenant et parvient à maintenir notre intérêt tout au long de l’aventure, sans pour autant se montrer véritablement exceptionnel. L’intrigue criminelle manque parfois de relief, et ce sont surtout Jason et Lucia qui portent le récit sur leurs épaules. Leur complicité, leurs désaccords et leurs aspirations opposées donnent une véritable dimension humaine à cette histoire qui, sans eux, n’aurait probablement pas eu la même saveur.

On ne peut pas évidemment rentrer dans les détails et encore moins donner des exemples, mais nous avons néanmoins quelques réserves concernant la structure des missions principales. Malgré leur dimension spectaculaire encore plus prononcée, celles-ci restent malheureusement très scriptées dans l’ensemble, avec une marge de manœuvre souvent limitée aux possibilités de fuite ou au choix de l’approche, discrète ou frontale.

On relève néanmoins quelques progrès par rapport à GTA V. Lorsqu’une mission ne se déroule pas comme prévu, le moindre écart ne se traduit plus systématiquement par un écran d’échec. Une évolution bienvenue, même si Rockstar semble toujours avoir du mal à se détacher complètement de sa formule très dirigiste.

Les missions scénarisées tirent également parti de la complémentarité du duo, en nous invitant régulièrement à passer de l’un à l’autre pour accomplir différents objectifs avant de nous retrouver. Lors d’une fusillade, on peut ainsi changer de protagoniste pour intervenir sur plusieurs flancs, ou bien lors d’une course-poursuite où l’on a la possibilité de prendre le volant ou de nous charger des poursuivants avec nos armes.

Mais c’est surtout dans les braquages réalisés en dehors du scénario que cette synergie prend tout son sens. Ces activités, que l’on peut organiser à notre rythme, nous donnent presque l’impression de concevoir nos propres missions principales. De ce côté-là, Rockstar n’a pas menti sur ses ambitions. On peut minutieusement préparer son coup, effectuer des repérages, privilégier une approche discrète et neutraliser certains systèmes de sécurité afin de disposer d’un maximum de temps pour récupérer le butin avant l’arrivée des autorités.

Les possibilités vont des petits commerces aux établissements bancaires renfermant des sommes bien plus importantes, mais présentant également davantage de risques. Menacer les employés et tenir les agents de sécurité en respect est une bonne approche, même si une opération ne se déroule pas toujours comme prévu. Certains témoins peuvent notamment tenter de jouer les héros en cherchant à nous désarmer.

La complexité de ces opérations évolue également à mesure que Jason et Lucia gagnent en expérience et acquièrent de nouveaux outils. On pense notamment au pistolet à piston, qui permet d’ouvrir certaines portes discrètement plutôt que de les enfoncer au risque de déclencher une alarme. Autant de possibilités qui enrichissent progressivement la préparation des braquages et renforcent le sentiment de liberté.

Cette liberté d’action s’accompagne également d’un système de profils criminels qui évoluent selon nos comportements. Jason et Lucia peuvent ainsi être considérés comme Professionnel, Endurci, Violent, Psychopathe ou encore Irrécupérable, en fonction de leurs agissements. En privilégiant une approche méthodique et en évitant la violence gratuite, leur profil tendra davantage vers Professionnel. À l’inverse, multiplier les actes violents et les exécutions gratuites pourra les faire basculer vers Psychopathe, voire Irrécupérable.

L’intérêt de ce système est qu’il ne cherche pas à nous imposer une bonne ou une mauvaise manière de jouer. Il indique simplement que nos décisions influencent les réactions du monde qui nous entoure, mais aussi celles de notre partenaire.

GTA Saucisse : une satire américaine plus discrète ?

La satire de la société américaine a toujours occupé une place centrale dans l’identité de Grand Theft Auto, et ce sixième épisode était particulièrement attendu sur ce terrain. Pourtant, comme nous pouvions le craindre, Rockstar se montre relativement sage dans son scénario principal.

Dans une Amérique profondément polarisée par les années Trump, le studio semble avoir privilégié une certaine prudence, en évitant les allusions trop appuyées à la politique et aux institutions au cœur de son récit. On peut toutefois reconnaître aux scénaristes de Rockstar qu’il devient difficile de caricaturer une société dont la réalité semble parfois déjà relever de la parodie.

Cette retenue ne signifie pas pour autant que la satire a disparu. Elle s’exprime davantage en toile de fond, au détour des événements aléatoires, des affiches de campagne électorale ou des altercations avec certains PNJ, qui n’hésitent pas à nous traiter de gauchistes ou de complices du « deep state » américain. Il est même possible de regarder des épisodes d’une série animée intitulée Right Wing, qui met en scène une caricature de super-héros de la droite américaine, vêtu d’un costume d’aigle et quelque part à mi-chemin entre Peacemaker et Homelander.

Mais la satire retrouve aussi tout son mordant lorsqu’elle s’attaque à d’autres pans de la société comme la désinformation, les théories du complot ou encore à l’industrie musicale, incarnée ici par le duo de rappeuses Real Dimez. Rockstar tourne en dérision les mécanismes d’un milieu où les paroles volontairement crues, la sexualisation et les controverses deviennent de véritables stratégies promotionnelles, au point que la visibilité semble parfois compter davantage que la musique elle-même.

La réussite de cette satire tient aussi à la manière dont Rockstar dépeint les deux artistes qui restent crédibles et attachantes malgré les excès de leur univers. Le studio parvient ainsi à se moquer des rouages de l’industrie sans réduire ses personnages à de simples caricatures.

Cette critique de la quête permanente de notoriété se prolonge naturellement dans les réseaux sociaux, auxquels GTA 6 accorde une place importante. Snapmatic, parodie d’Instagram, cristallise notamment cette obsession de la visibilité, dans un monde où certains semblent prêts à tout pour devenir viraux. Rockstar dépeint avec justesse cette course aux vues et à la reconnaissance, tout en donnant aux réseaux sociaux une véritable utilité dans l’exploration. Ils peuvent en effet devenir une source d’informations précieuse sur les événements et les activités qui animent Leonida.

Conduite, gunfights et police : la formule GTA a-t-elle réellement évolué ?

GTA 6 apporte plusieurs améliorations significatives à son gameplay. Notons tout d’abord que le jeu dispose d’une multitude d’options d’accessibilité, ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation des commandes et des éléments de l’ATH. Concernant les gunfights, Rockstar conserve une approche accessible, mais sensiblement moins brouillonne que dans GTA V, avec des déplacements moins lourds que dans Red Dead Redemption 2 et un système de couverture légèrement plus souple. Si nous avons rapidement opté pour la visée libre, l’aide à la visée proposée par défaut nous a également semblé moins prononcée.

On retrouve d’ailleurs une mécanique similaire à l’Œil de lynx du western, ici baptisée Concentration, qui permet de ralentir le temps pour cibler précisément certaines parties du corps, afin de neutraliser un adversaire ou de l’éliminer. Les armes bénéficient également d’un recul plus marqué, qui varie sensiblement selon leur catégorie. La différence se ressent particulièrement entre une arme de poing de petit calibre, relativement précise, et un fusil d’assaut dont la précision se dégrade rapidement lors de longues rafales.

Malgré ces améliorations, les affrontements ne connaissent pas pour autant une évolution majeure. La licence conserve même certains de ses vieux démons, à commencer par une intelligence artificielle ennemie toujours aussi suicidaire, qui cherche essentiellement à nous mettre en difficulté en multipliant les renforts plutôt qu’en adoptant des tactiques véritablement élaborées.

Le changement le plus notable concerne finalement la gestion de notre arsenal. Dans GTA 6, Jason et Lucia peuvent dissimuler deux armes de poing, tandis que les armes plus imposantes restent visibles et doivent être entreposées dans le coffre de leur véhicule. Une approche plus réaliste qui nous oblige désormais à anticiper notre équipement avant certaines situations dangereuses.

Il devient ainsi moins évident de dégainer à tout moment un fusil d’assaut minutieusement personnalisé chez Ammu-Nation. Lors des affrontements imprévus, on se retrouve donc régulièrement à récupérer les armes des ennemis pour compenser. Une contrainte qui donne davantage d’importance à la préparation mais qui est souvent frustrante puisque l’on ne veut pas perpétuellement attirer l’attention.

Concernant la conduite, Rockstar semble avoir trouvé un bon compromis entre la lourdeur de GTA IV et le caractère très permissif de GTA V. Les véhicules disposent de plusieurs statistiques, dont certaines particulièrement importantes concernent l’adhérence sur l’asphalte et le tout-terrain, qui influencent directement leur comportement sur la route.

Malgré une conduite parfois savonneuse, le système demande un minimum de maîtrise de la vitesse, du freinage et de l’utilisation du frein à main dans les virages. Cela n’empêche pas certaines situations particulièrement frustrantes, notamment lors des courses de rue, où les routes étroites et la circulation dense peuvent rapidement compliquer les choses. Les épreuves du MudClub (les courses tout-terrain) tournent quant à elles régulièrement au carnage boueux avec des collisions qui procurent à la fois un sentiment d’agacement et de d’euphorie. Les joueurs peu habitués aux jeux de course devront donc prévoir un petit temps d’adaptation.

Mais l’évolution la plus marquante parmi les mécaniques historiques de Grand Theft Auto concerne sans doute le système de recherche de la police. Rockstar a, selon nous, trouvé un équilibre particulièrement convaincant entre des forces de l’ordre autrefois trop omniscientes et des réactions parfois trop passives.

Concrètement, le système distingue désormais plusieurs situations. Commettre un crime sans être formellement identifié ne provoque pas les mêmes conséquences que lorsque les autorités disposent d’éléments permettant de nous reconnaître. Notre apparence, notre tenue vestimentaire, notre véhicule ou encore le fait d’avoir été aperçu avec notre partenaire peuvent ainsi entrer en ligne de compte.

Une fois encore, le jeu récompense la préparation et notre capacité d’adaptation. Un changement d’apparence, en enfilant rapidement une casquette et des lunettes, ou en récupérant d’autres vêtements dans le coffre de notre voiture, peut notamment permettre de brouiller les pistes et de quitter discrètement les lieux. Et lorsque la situation dégénère, il reste possible de s’adapter en privilégiant la discrétion ou en cherchant à semer les forces de l’ordre avec nos talents de pilote.

Leonida, un monde dont on ne fait jamais le tour

Même après avoir terminé l’aventure principale, GTA 6 est loin d’avoir livré tous ses secrets. Son univers regorge de mystères, d’objectifs cachés et de récompenses en tout genre comme des armes uniques, des montres de luxe ou des voitures de collection.

Difficile de tout évoquer tant les possibilités sont nombreuses, mais les complétionnistes auront largement de quoi s’occuper avec une multitude d’objets à collectionner et de lieux à scanner. De notre côté, l’un de nos petits plaisirs consistait simplement à prendre un bateau et à enfiler un équipement de plongée pour observer la faune sous-marine et partir à la recherche de quelques trésors engloutis.

Rockstar a même poussé le vice jusqu’à intégrer de véritables jeux vidéo jouables sur JoyStation. Des productions évidemment parodiques, mais suffisamment travaillées pour aller bien au-delà des mini-jeux classiques que l’on retrouve habituellement dans ce genre d’expérience.

Impossible également de passer à côté des nombreuses possibilités de personnalisation. Entre les vêtements, les coiffures et les accessoires, chacun pourra façonner l’apparence de Jason et Lucia selon ses envies. Bon nombre d’articles sont exclusifs au différents établissements, ce qui nous encourage à multiplier les visites et à explorer les moindres recoins de Leonida. Même chose pour les amateurs de tuning qui profitent d’ateliers dédiés à un type de véhicule.

Avec près de 200 heures au compteur, nous sommes pourtant loin d’avoir tout découvert. GTA possède plus que jamais cette capacité à nous donner constamment envie de retourner explorer Leonida, même une fois le générique de fin passé.

Justice for All

Impossible enfin de terminer ce test sans évoquer la bande-son, qui a elle aussi bénéficié d’un soin tout particulier. En faisant appel au duo français Justice, Rockstar offre à GTA 6 une identité musicale remarquable qui accompagne aussi bien les moments les plus spectaculaires que les séquences plus intimistes.

Là encore, les moyens déployés par le studio se font ressentir, notamment à travers plusieurs collaborations prestigieuses avec des artistes de renom (impossible de vous en dire plus là-dessus). Les missions principales bénéficient également de tubes classiques soigneusement sélectionnés qui viennent régulièrement sublimer leur mise en scène.

Les stations de radio ne sont évidemment pas en reste, avec des sélections particulièrement variées qui traversent de nombreux genres musicaux. Chacun devrait y trouver son compte, mais aussi découvrir quelques pépites qui finiront sans doute dans les playlists. Il y a même une section dédiée à des podcasts entiers qui donne à Rockstar un nouveau terrain d’expression pour sa satire de la société américaine. Le seul bémol est qu’ils ne sont malheureusement pas sous-titrés en français.