Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 22 sur 22

22 sur 22 Mission précédente : Home Sweet Home

Home Sweet Home Mission suivante : Y’a quoi dans le sac ? – Chapitre 2 (Le Paradis Perdu)

Y’a quoi dans le sac ? – Chapitre 2 (Le Paradis Perdu) Lieu : Hôpital de Vice City

Hôpital de Vice City Rien ne peut être manqué

Deuxième étage : Réanimation

Cette dernière mission du chapitre démarre automatiquement après « Home Sweet Home ». Lucia se rend à l’hôpital de Vice City pour retrouver Jason. Dès que vous rentrez dans l’hôpital, prenez vers la gauche et empruntez les escaliers pour atteindre le deuxième étage. Vous pouvez demander votre chemin à la réceptionniste de l’étage avant de suivre le couloir avec la ligne de couleur rose au sol. Cherchez la chambre 203 pour retrouver Jason.

Lucia va alors l’installer dans un fauteuil roulant afin de le faire sortir de l’hôpital, mais des hommes armés arrivent dans les couloirs et ouvrent le feu sur nos deux protagonistes. Vous prenez alors le contrôle de Jason, mal en point. Malgré ses blessures, vous pouvez utiliser une arme pour repousser les assaillants pendant que Lucia vous pousse.

La dernière chance

Surveillez toutes les directions et surtout, prenez le temps de viser en utilisant si besoin le mode Concentration. Vous risquez de perdre plus d’une fois si vous ne contrôlez pas votre visée, surtout en présence de nombreux ennemis à la suite. Alors que Lucia cherche un véhicule pour quitter la zone, Jason se retrouve donc seul jusqu’à ce qu’un adversaire armé d’un fusil à pompe débarque. Tuez-le et récupérez son arme pour les suivants jusqu’à ce qu’un ennemi tire sur des bonbonnes de gaz à côté de vous, provoquant une explosion qui projette Jason au sol.

Rampez jusqu’à l’arme devant vous pour poursuivre et éviter qu’on vous abatte mais Lucia finira par revenir au volant d’une ambulance et percuter le dernier assaillant et ainsi reprendre votre fuite.

Enfin, à l’arrière de l’ambulance et en tant que Jason, vous devrez repousser les véhicules qui vous pourchassent, en priorisant les conducteurs et les roues des voitures pour les ralentir en provoquant des collisions entre véhicules. Continuez ainsi jusqu’à ce que la séquence prenne fin en démarrant la cinématique finale du Chapitre 1. Vous vous réveillez le lendemain matin dans un motel, avec la première mission du Chapitre 2, « Y’a quoi dans le sac ? », et un Jason mal en point.

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