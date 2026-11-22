Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 21 sur 22

21 sur 22 Mission précédente : Piège à touristes

Piège à touristes Mission suivante : Sortie d’hôpital

Sortie d’hôpital Lieu : Maison de Jason, Key Lento

Maison de Jason, Key Lento Rien ne peut être manqué, vous obtenez simplement la veste d’Andy si vous n’êtes pas repérée

Retour à domicile

La mission démarre automatiquement après « Piège à touristes », une fois Lucia revenue chez Jason, avec la ferme intention de récupérer quelques affaires et notamment le sac dans la machine à laver avant de quitter les lieux. Mais la maison a été retournée et deux hommes masqués attendent Lucia à l’intérieur. Il vous faudra repousser leurs attaques en au corps-à-corps en jouant énormément sur les contres et les esquives, tout en privilégiant les coups au bon moment plutôt que de spammer la touche d’attaque.

Une fois les deux agresseurs neutralisés, vous devez fuir car la maison est en feu et vous ne pourrez pas récupérer l’argent de Jason si vous l’aviez laissé ici. Dirigez-vous donc vers la porte d’entrée pour sortir et assister à une explosion gigantesque.

L’ennemie public numéro 1

Mais ce n’est pas terminé. Après avoir repris ses esprits, Lucia doit s’échapper de la zone, à pied ou en voiture, sans se faire repérer. Pour cela, restez dans l’ombre, rasez les murs et surtout restez accroupi pour progresser discrètement en direction de la route principale qui traverse la zone.

Vous pouvez tenter de dérober une voiture ou patienter de recevoir un appel d’Andy qui vous attendra garée à l’abri pour vous exfiltrer en direction de Vice City. Restez pour cela cachée à l’arrière du véhicule. Lorsque vous atteignez la limite de la zone de recherche, une cinématique se déclenche et lance automatiquement la mission suivante « Sortie d’hôpital », la dernière du Chapitre 1.

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