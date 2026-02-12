Gothic Remake a enfin une date de sortie, calée au mois de juin
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Le chemin aura été long pour Alkimia Interactive et THQ Nordic. En s’attaquant au remake du premier Gothic, les deux ne s’attendaient certainement pas à un chantier aussi complexe qui demanderait tant d’années. Ils en voient enfin le bout puisque le jeu se dégote aujourd’hui une date de sortie précise, qui n’est malheureusement peut-être pas très idéale.
25 ans après l’original, le remake est enfin prêt
Enfin, le remake de Gothic arrive. Reconstruire ce RPG culte aura demandé beaucoup de temps (on en parle depuis 2020 tout de même) et d’efforts, mais ça y est, Gothic Remake semble fin prêt. THQ Nordic est aujourd’hui en mesure de nous annoncer que ce Gothic Remake verra le jour le 5 juin prochain.
Une période qui n’est pourtant pas idéale pour les sorties jeux vidéo étant donné que le Summer Game Fest aura lieu dans le même créneau, en compagnie d’autres prises de parole. Ce qui a pour tendance d’invisibiliser les sorties, et il serait dommage de voir ce remake ne pas recevoir l’attention qu’il mérite après tant d’années de développement, même si la niche à laquelle il s’adresse en premier lieu ne manquera pas l’événement. Une nouvelle bande-annonce assez complète vient aujourd’hui nous présenter cette date de sortie tout en nous montrant à quel point le jeu de base a eu droit à une sacrée cure de jouvence.
Gothic Remake est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/06/2026