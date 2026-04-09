VMX : Nous avons essayé cette simulation de BMX en VR, est-ce une bonne pioche ?

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VMX est le premier jeu VR à s’essayer à une simulation de BMX pure et dure. Alors que ce genre de simulation ne court en ce moment pas les rues, mis à part le surprenant BMX Streets sorti en 2024 sur PC, PS4 et Xbox One, voilà que Break Free Interactive tente le coup de la réalité virtuelle, afin de tâter le terrain et voir s’il y a un public pour ça. Car oui, le soft est pour l’heure sorti dans son accès anticipé le 26 mars dernier, et s’est d’ailleurs montré assez rapidement lors du dernier VR Games Spring 2026. Avons-nous là une simulation de BMX en VR très prometteuse ? C’est ce que l’on va voir dans notre article.

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