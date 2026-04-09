VMX : Nous avons essayé cette simulation de BMX en VR, est-ce une bonne pioche ?

Condition de l’aperçu : Nous avons passé un peu plus de quatre heures de jeu sur VMX en faisant quelques challenges, puis en accédant à quelques serveurs en ligne. Le titre a été testé sur le Meta Quest 3 via le Meta Quest Link sur un PC disposant de 32 Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50 Ghz).

Un contenu encore trop work in progress

Pour un accès anticipé, VMX dispose d’un contenu pour l’heure pas super touffu, ni même convaincant. Dans cette version qui est encore très loin d’être finale (les développeurs tablant sur une ou deux années avant sa sortie définitive), vous aurez dans un premier temps un mode tutoriel. Il faut bien l’avouer, ce dernier se révèle à première vue assez bien expliqué, vous montrant quand même comment vous familiariser avec les touches, mais surtout comment effectuer les divers gestes en VR afin de réaliser vos nombreuses figures périlleuses.

Très franchement, les petits gars de Break Free Interactive marquent déjà un point, avec un didacticiel qui ne rebutera personne, pas même les nouveaux venus avides de s’essayer à une simulation de BMX/trotinette. En dehors du tutoriel une fois totalement terminé, sachez que vous pourrez visiter trois maps, en plus de votre établi. Dans ce dernier pour le moment, vous pourrez personnaliser votre avatar moyennant de l’argent, mais aussi customiser les parties de votre vélo ou trottinette, avec un petit coup de bombe à peinture.

Grosso modo, ce mini QG est finalement limité sur cet accès anticipé, et avec peu d’interactions avec le décor. Il y en a bien un iota mais cela reste très timide (par exemple changer la playlist via une radio). Rien de bien transcendant en somme. Cependant, sachez que vous aurez pas moins de trois cartes à essayer. Au programme, sans compter le tuto et votre établi, vous aurez Miami, Stoke Valley ainsi que Indoor Skatepark.

Le terrain de jeu proposé est en tout cas plaisant, avec un bon moyen de prendre de la vitesse et surtout de se projeter dans les airs afin de réaliser le plus de tricks possibles, un peu à la manière d’un Tony Hawk. Cela n’est toutefois pas suffisant pour rester dessus assez longtemps, d’autant que sur chaque terrain, vous aurez les deux mêmes modes de jeu. Avec Time Attack et Trick Repeat, vous devrez respectivement faire le plus de points possible avant la fin du temps imparti et réaliser des figures que l’on vous demande afin de battre votre adversaire.

Vous l’aurez compris, nous demandons à voir dans un futur proche ce que les développeurs vont rajouter en plus de ces deux maigres modes. Car pour le moment, vous n’avez que trois types de vélos à disposition, des challenges journaliers et hebdomadaires qui changent et vous rapportent de l’argent une fois accomplis, ainsi que ces deux modes de jeu pour vous amuser sur VMX.

Pour le reste, mis à part les serveurs qui ne sont pas super remplis à l’heure où l’on écrit ces lignes, il y a du pain sur la planche pour les développeurs afin de faire en sorte que les joueurs et les joueuses ne se lassent pas de l’expérience de jeu à terme. En tout cas, un aspect communautaire plus fort pourrait bien être la solution, afin de garder un intérêt soutenu sur le soft. Nous verrons bien à quel point les développeurs écouteront la communauté afin de rectifier le tir et de faire en sorte de rameuter du monde sur sa production VR.

L’As de la trick

Sur le gameplay, VMX est vraiment une bonne surprise en VR. Si au début, nous sommes un peu surpris par la prise en main nous sommant de mimer le geste d’une conduite à vélo/trottinette, il faut bien avouer qu’avec de la maitrise, la jouabilité devient vite addictive et stimulante. Pour faire simple, que ce soit pour commencer à pédaler avec la gâchette mais aussi pour diriger le guidon, il faut en effet un peu d’habitude. Mais, par la suite, l’ensemble devient tellement mécanique et intuitif, que l’on finit par se prendre au jeu et s’y habituer.

De même, les gâchettes latérales permettent d’agripper les poignées droite et gauche du guidon et cela sera primordial pour atterrir en toute sécurité, au risque de méchamment se rétamer, et devoir s’y reprendre à nouveau afin d’effectuer votre freestyle. D’ailleurs, le titre use intelligemment des possibilités du casque VR. Avec une sensation de vitesse crédible, le tout sans motion sickness, vous devrez, pour prendre votre envol dans les airs, appuyer sur une touche et lever la tête d’un coup sec.

Cela va ainsi vous permettre dans les airs et avec le bon timing de réaliser diverses figures propres au BMX/trottinette. Que ce soit des x-up consistant à incliner le guidon dans les airs pour ensuite atterrir parfaitement, en passant par un tailwhip où vous devrez faire tourner l’arrière de votre bicyclette, les différents tricks à faire sont relativement fidèles à ce sport de niche. On regrette cependant que tous les guides des figures à réaliser ne soient pas tous présents, ce qui peut être contraignant quand le mode Trick Repeat vous demande d’en faire des particulières.

Là où l’on va quand même fortement s’interroger, pour le moment, ce sera sur son système de progression, vraiment vide. Comme évoqué plus haut, vous êtes libre de naviguer de maps en maps via le menu, d’aller à l’établi pour personnaliser votre avatar et bicyclette/trotinette, voire d’accomplir des challenges afin de glaner de l’argent.

Mais au-delà de ça, mis à part les deux modes de jeu pour le côté compétitif et l’aspect online où vous pouvez vous challenger et faire des figures entre amis, cela reste bien vide. D’autant qu’il n’y a même pas de système de levelling pour le moment, pour pourquoi pas faire en sorte que les joueurs éprouvent un intérêt certain à rester sur VMX des heures durant. Le cœur du jeu est bien là avec ce gameplay à la fois accessible et complexe dans les figures à réaliser, c’est satisfaisant, mais nous craignons le jeu soit vite déserté, faute de rajout de contenu et de challenges intéressants.

Mais, bref, sur le côté purement graphique, VMX fait au moins des étincelles. Sans être une claque, nous sommes quand même forcés de constater que le soft est finalement plutôt beau et propre au niveau des textures. Tournant sur de l’Unreal Engine 5 sans surprise, la physique globale est bien ciselée, et la plupart des arrière-plans ainsi que des effets sont plutôt soignés. Globalement, Break Free Interactive livre pour un jeu en accès anticipé un titre avec très peu de bugs et d’écueils, mis à part sur sa feuille de route, encore floue. Il y a également quelques musiques à noter, sans que celles-ci soient ni nombreuses dans l’établi, ni transcendantes. Il manque clairement un brin d’ambiance sur le titre, qui a un fort potentiel.

Nous avons clairement passé un bon moment sur VMX. Bien que l’on soit encore très dubitatif sur le contenu du jeu, qui en est encore très clairement à ses balbutiements, le cœur du soft n’en reste pas moins palpitant. Il y a là un gameplay orienté simulation de BMX qui fonctionne du feu de dieu et qui, une fois maitrisé, se révèle aussi complet que très complexe sur la plupart des figures à réaliser. Le côté personnalisation de notre outil à faire des figures freestyles est plaisant comme son aspect online, qui peut aboutir à un aspect communautaire et challenge plutôt prometteur. Toutefois, nous touchons du doigt son problème principal : l’intérêt de rester sur le soft s’efface après quelques heures, la faute à un système de progression absent qui ne donne pas envie de s’éterniser sur le titre. Vous l’aurez compris, VMX est un diamant brut en VR qui ne demande qu’à être poli au fil du temps. Réponse probablement dans une petite année, afin de voir comment évolue la production de Break Free Interactive, qui prend le bon chemin mais qui va devoir prouver avec un ajout de contenu soutenu.