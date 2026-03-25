VR Games Spring 2026 : Voici 13 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence bourrée de bons jeux VR

Comme toujours, rappelons qu’il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive de cette conférence, qui enchainait les jeux sans vergogne. Vous verrez ici les principaux titres VR à retenir de ce VR Games Spring 2026 Showcase, qui n’a clairement pas été avare en annonces et en dates de sortie, qui sont toutes proches pour la plupart.

Leaving OKB-134 Confined

Plateformes : Steam VR

Steam VR Date de sortie : 2026

Le pré-show du VR Games Spring 2026 Showcase a été généreux en productions VR, peut-être même un peu trop. Dans le lot, nous avons pu retenir ce petit jeu d’horreur avec Leaving OKB-134 Confined. Par les petits gars de Fiend Games, un studio indépendant autrichien, vous serez plongés dans un bunker soviétique abandonné, qu’il va falloir réactiver. Le soucis, c’est que notre héros n’est pas seul, et devra se faire discret avec une créature qui rôde dans les environs. L’atmophère oppressante est palpable, et il nous tarde de découvrir ce premier jeu des développeurs autrichiens.

Plasmaborne

Plateformes : Meta Quest 2 et 3

Meta Quest 2 et 3 Date de sortie : 24 Mars

On poursuit avec Plasmaborne, dont le développeur Cybersnake-x s’est inspiré très largement de DOOM. Dans la peau d’un guerrier à la technologie futuriste, vous êtes envoyés dans des terres désolés. Il s’agira ici de se frotter à divers monstres, avec un gameplay orienté action et roguelike. Sa direction artistique un peu cartoon intrigue, le côte bourrin du soft parait jouissif, et sachez qu’il est disponible dès maintenant sur le Meta Quest 2 et 3.

Payday: Aces High

Plateformes : Steam VR et Meta Quest

Steam VR et Meta Quest Date de sortie : 2026

Le véritable début de ce VR Games Spring 2026 a débuté d’une manière tonitruante avec l’annonce de Payday: Aces High. Par Fast Travel Games que l’on connait pour des jeux VR quand même sympathiques avec Mannequin voire Vampire The Masquerade – Justice, les voilà donc sur une licence forte de Starbreeze studios, avant le cataclysmique Payday 3. L’occasion pour les petits gars de Fast Travel Games d’essayer de redorer le blason de la franchise à la place de Starbreeze, et le premier trailer est prometteur. On y retrouve des gunfights en VR nerveux, et surtout ce côté braquage jusqu’à quatre joueurs, afin de réaliser le casse parfait en coopération.

Beat the Beats

Plateformes : Meta Quest, Pico et Steam VR

Meta Quest, Pico et Steam VR Date de sortie : 2 Avril 2026

Dans les jeux de rythme en VR, Beat the Beats VR en a profité pour y passer une tête. Ici, pas question de trancher des notes à la Beat Saber ou jouer tambour battant à la Ragnarock, car il faudra se servir de vos poings tout en restant dans le rythme. Le premier titre de Parellel Circles va vous demander de réaliser des enchainements dans le rythme de la musique avec des crochets, uppercuts, en passant par des esquives. Un jeu orienté rythme et boxe qui s’annonce plaisant, et avec une soundtrack qui s’avère entrainante. Il ne reste plus qu’à savoir s’il y aura la possibilité d’importer ses propres musiques mais pour cela, réponse le 2 avril prochain.

Exoshock

Plateformes : Steam VR, Meta Quest 3/3S, bientôt sur Steam Frame et PlayStation VR2 (avec une sortie prévue prochainement en non-VR sur Steam et PS5)

: Steam VR, Meta Quest 3/3S, bientôt sur Steam Frame et PlayStation VR2 (avec une sortie prévue prochainement en non-VR sur Steam et PS5) Date de sortie : 24 Mars 2026 (accès via un pack fondateur à 12.99 € sur le site officiel des développeurs)

Jusqu’à présent disponible pour une poignée de personnes, Exoshock passe à la vitesse supérieur. Dans ce VR Games Spring 2026 Showcase, le développeur PolarityOne a diffusé un nouveau trailer, avec l’annonce d’un pack fondateur payant. Avec l’obligation de posséder un compte discord, vous pouvez désormais payer 12.99 € pour ce pack, et ainsi accéder dans la foulée au titre, ainsi que disposer d’un statut spécial sur le serveur discord d’Exoshock. Nous sommes en face d’une sorte d’accès anticipé payant en somme, et rappelons que le soft permet jusqu’à quatre joueurs en coopération de faire face à des hordes d’ennemis s’adaptant à vos tactiques. Vous devrez ainsi agir en équipe et mener à bien vos objectifs.

One More Delve

Plateformes : Steam VR, Meta Quest 3

Steam VR, Meta Quest 3 Date de sortie : 27 avril 2026

ATVR en est lui aussi a sa toute première production avec One More Delve. Dans une estéhtique cartoon fort agréable à l’oeil, vous devez avec deux autres aventuriers en coopération en ligne, dézinguer sur votre passage une tripotée de monstres. Vous pourrez parer et user de diverses armes dans des donjons périlleux. Un système d’amélioration de votre arsenal est de la partie, et le démémbrement des ennemis semble proposer ici une expérience de jeu en VR des plus jouissives. En plus, il ne faudra pas trop attendre longtemps sa sortie, car ce sera fin avril, plus précisément le 27, que vous pourrez vous le procurer.

VMX

Plateformes : Steam VR, Meta Quest 3 (prochainement)

Steam VR, Meta Quest 3 (prochainement) Date de sortie : 26 Mars (accès anticipé Steam)

Les amateurs de BMX seront servis sur ce VR Games Spring 2026 Showcase, puisque cette pratique a été mise à l’honneur avec un trailer de VMX. Par Break Free Interactive, le jeu des développeurs va vous entrainer sur une map où il sera possible d’effectuer vos tricks, gagner des points, et les dépenser dans la customisation de votre BMX et votre avatar. Le titre profitera d’une physique réaliste et adapté à la VR, et avec la possibilité de participer à des challenges en ligne contre d’autres joueurs à travers la carte. Le jeu sera disponible en accès anticipé dès le 26 mars prochain sur SteamVR.

The Amusement

Plateformes : Steam VR, Meta Quest 3

Steam VR, Meta Quest 3 Date de sortie : 16 avril 2026

Dans les productions made in Arte, The Amusement a lui aussi fait sa petite apparition. De sortie le 16 avril prochain et avec une démo déjà disponible sur Steam pour le tester, The Amusement vous plongera dans les années 20 dans la peau de Samantha, inspectant un parc d’attraction à la demande de sa mère. Dans cette aventure profitant de la technologie redirected-walking où vos pas dans la réalité sont retranscrit directement dans le jeu pour plus d’immersion, vous devrez à travers ce parc d’attraction, fouiller les souvenirs de Samantha, et y découvrir sa propre histoire. Un concept qui a le don de charmer, et réponse le 16 avril lors de notre test afin de voir si le plaisir de jeu est au rendez-vous.

Little Nightmares : Altered Echoes

Plateformes : PlayStation VR2, Meta Quest 3, Steam VR

PlayStation VR2, Meta Quest 3, Steam VR Date de sortie : 24 Avril 2026

Alors que Little Nightmares III ne fait clairement pas l’unanimité, ce sera cette fois-ci au tour du studio français Iconik de se lancer dans cette nouvelle aventure d’une franchise en perdition. Producteur entre autres du sympathique King Pong, le studio fait un méchant virage à 360 degrés en développant un nouvel opus pour la licence. Nous prendrons le contrôle de Dark Six, à la recherche de son autre moitié. Pour ce faire, elle devra affronter pas mal de créatures hideuses, et résoudre un paquet d’énigmes afin d’avancer dans le jeu. L’immersion sera au rendez-vous, le gameplay que nous montre le trailer promet de proposer des interactions VR terrifiantes, et nous verrons de quoi il en retourne le mois prochain.

Spymaster

Plateformes : Meta Quest 3, SteamVR

Meta Quest 3, SteamVR Date de sortie : inconnue

Le VR Games Spring 2026 Showcase aura aussi permis de découvrir le nouveau titre des parisiens de InnerSpaceVR, avec Spymaster. Après notamment un Maskmaker parfaitement touchant, les développeurs partent sur un nouveau titre tout à fait différent. Le principe est simple : vous contrôlez trois agents différents, et devez réaliser une tripotée d’objectifs de mission, comme désactiver une bombe par exemple tout en éliminant les ennemis sur votre passage. Le soft introduit également la possibilité de revenir dans le temps, et ainsi planifier beaucoup mieux votre mission sur cette nouvelle tentative.

The Boys: Trigger Warning

Plateformes : Meta Quest 3

Meta Quest 3 Date de sortie : 26 Mars

Le gros morceau du VR Games Spring 2026, n’est autre que The Boys: Trigger Warning. Dans cette longue séquence de gameplay présentée, notre héros Lucas Costa devait visiblement s’infiltrer dans le complexe de Vought et y récupérer des informations sensibles, tout en éliminant les divers gardes. La production de Arvore Immersive Games nous proposera de se la jouer comme bon nous semble, et avec au passage la possibilité d’utiliser plusieurs types de composés V nous donnant quelques pouvoirs temporaires. Visiblement, nous aurons également quelques séquences bien stressantes avec le Homelander qui veut notre peau et même si le titre ne parait pas si flatteur graphiquement, il se peut que le gameplay et l’esthétique un poil comics, parviennent à séduire. Réponse dans quelques jours.

Flatout 4 : Total Insanity VR

Plateformes : SteamVR

SteamVR Date de sortie : 23 avril 2026 (accès anticipé)

S’il y a bien une production VR dont on attendait des nouvelles, c’est bien Flatout. Aujourd’hui, c’est le développeur Mutar, inconnu au bataillon, qui va tenter d’améliorer la formule de Flatout 4: Total Insanity en réalité virtuelle. Au programme de cet accès anticipé fraichement annoncé qui arrivera le mois prochain, nous aurons du multijoueur jusqu’à huit joueurs, le mode cascade du jeu d’origine, ou encore un mode arène. Le tout, dans une conduite immersive à bord de votre véhicule, dans des courses endiablées.

Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition

Plateformes : Meta Quest, SteamVR, PlayStation VR2

Meta Quest, SteamVR, PlayStation VR2 Date de sortie : 9 avril 2026

Enfin, la dernière annonce toujours sous le giron Flat2VR Studios, n’est autre que Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition, qui s’est à nouveau montré. En tant que Outlander, vous allez devoir cogner très fort quelques entitées angéliques rongées par la corruption, tout en vaporisant sur votre passage divers démons venus en découdre. Le jeu a été intégralement retaillé pour la VR que ce soit sur les armes, le rechargement, le lancement d’objets voire le corps à corps, pour une expérience qui a l’air vachement fluide et fun dans les actions. En plus, le titre arrive le 9 avril prochain, et nous avons hâte d’y toucher, après une version non-vr franchement sympa.

Voilà pour les treize jeux à retenir sur ce VR Games Spring 2026 showcase, qui fût une conférence ô combien intéressante, et qui montre qu’il y a encore des jeux VR à se mettre sous la dent. Bien évidemment, on rappelle encore qu’il s’agit d’une liste non exhaustive, et nous aurions pu citer d’autres titres comme Virtual Hunter, Compass et son concept intriguant ou encore Space Control, avec son ambiance déjantée.