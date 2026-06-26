Vers une nouvelle pénurie de consoles à la fin de l’année à cause de l’IA et de GTA 6 ? Un grand revendeur pense que oui

La période de Noël s’annonce déjà compliquée

Qu’importe le prix des consoles, GTA 6 va permettre à Sony et à Microsoft d’écouler pas mal de stocks de PS5 et de Xbox Series. Si les choses en restent là, c’est surtout Sony qui va vendre beaucoup de PS5 étant donné que la Xbox Series X est presque au prix d’une PS5 Pro, mais encore faut-il que ses stocks soient suffisants.

The Game Business est allé interroger un responsable chez une grande entreprise de distribution (sans la nommer). Celui-ci a sous-entendu que les stocks de consoles pourraient être insuffisants en fin d’année, à la fois à cause de la forte demande liée à GTA 6, et des problèmes de production liés à la hausse du prix des composants :

« Nous avons été informés qu’en raison des problèmes persistants liés à la disponibilité des composants, nous ne recevrons pas les quantités souhaitées [de consoles] avant la sortie de GTA. La demande dépassera probablement l’offre durant la période de fin d’année. »

Il y a donc un scénario où tout le monde ne pourra pas se procurer une console d’ici la fin d’année pour jouer au jeu de Rockstar. On penserait que six ans après la sortie de ces machines, cela ne soit pas possible, mais la crise liée à l’IA change forcément la donne. Rien n’est cependant confirmé pour le moment, alors ne vous ruez pas sur la première console venue pour autant.