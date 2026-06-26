Vers une nouvelle pénurie de consoles à la fin de l’année à cause de l’IA et de GTA 6 ? Un grand revendeur pense que oui

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Vous n’êtes désormais pas sans savoir que la crise du marché de la mémoire est à l’origine des multiples hausses de prix des consoles, comme celle annoncée hier pour les Xbox Series. Ce problème occasionne également des soucis de stock si l’on en croit Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, qui assurait que l’offre des consoles ne répondait déjà plus à la demande. Avec cette hausse de prix, on pensait que cela se calmerait étant donné que le public n’a pas forcément envie d’acheter une machine à 800 dollars, mais c’était sans compter sur la sortie de GTA 6.

GTA 6

La période de Noël s’annonce déjà compliquée

Qu’importe le prix des consoles, GTA 6 va permettre à Sony et à Microsoft d’écouler pas mal de stocks de PS5 et de Xbox Series. Si les choses en restent là, c’est surtout Sony qui va vendre beaucoup de PS5 étant donné que la Xbox Series X est presque au prix d’une PS5 Pro, mais encore faut-il que ses stocks soient suffisants.

The Game Business est allé interroger un responsable chez une grande entreprise de distribution (sans la nommer). Celui-ci a sous-entendu que les stocks de consoles pourraient être insuffisants en fin d’année, à la fois à cause de la forte demande liée à GTA 6, et des problèmes de production liés à la hausse du prix des composants :

« Nous avons été informés qu’en raison des problèmes persistants liés à la disponibilité des composants, nous ne recevrons pas les quantités souhaitées [de consoles] avant la sortie de GTA. La demande dépassera probablement l’offre durant la période de fin d’année. »

Il y a donc un scénario où tout le monde ne pourra pas se procurer une console d’ici la fin d’année pour jouer au jeu de Rockstar. On penserait que six ans après la sortie de ces machines, cela ne soit pas possible, mais la crise liée à l’IA change forcément la donne. Rien n’est cependant confirmé pour le moment, alors ne vous ruez pas sur la première console venue pour autant.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

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