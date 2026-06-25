Xbox augmente (encore) le prix de ses consoles, cette fois-ci de 100 à 150 dollars

Mais hey, les exclusivités sont de retour, n’est-ce pas ?

Que dire qui n’aurait pas déjà été dit ? L’essor de l’IA générative a causé un véritable problème dans le marché de la mémoire, occasionnant ainsi des hausses continues sur le hardware. Microsoft est l’un des premiers coupables dans cette histoire étant donné l’obsession de son PDG Satya Nadella pour cette technologie. Et c’est maintenant aux consommateurs d’en payer les frais, une nouvelle fois.

Car cette hausse des Xbox Series n’est pas la première. En octobre dernier, Xbox avait déjà mis en place une augmentation du prix de ses consoles, de 20 à 70 dollars. La facture s’alourdit grandement aujourd’hui, puisque Microsoft annonce une augmentation de 100 à 150 dollars sur ses différents modèles de Xbox Series. En attendant de connaître les prix en Europe, voici les nouveaux tarifs des Xbox Series en dollars :

Xbox Series S 512 Go : 499 $ au lieu de 399 $

Xbox Series S 1 To : 599 $ au lieu de 449 $

Xbox Series X 1 To : 800 $ au lieu de 649 $

Xbox Series X 1 To Digital : 750 $ au lieu de 599 $

On se retrouve donc avec une Xbox Series S au prix d’une Xbox Series X au lancement, et avec une Xbox Series X à 800 dollars. 800 dollars. Si vous ne voyez pas la version 2 To dans la liste, c’est aussi parce que Xbox a décidé de mettre fin à sa commercialisation. On imagine qu’il n’était pas prêt à vendre la console plus de 1 000 dollars. Histoire de ne pas trop perdre la face, Xbox veut aussi vous vendre un nouveau service avec le « achetez maintenant, payez plus tard », qui n’est autre qu’une option de paiement différé. Quel geste.

Et le pire dans tout cela, c’est que Xbox sous-entend clairement qu’une autre hausse pourrait survenir à la fin de l’année :

« Malheureusement, les prix du stockage et de la mémoire pour consoles ont plus que doublé (multipliés par plus de 2,5), et nous prévoyons un nouveau doublement d’ici l’automne 2027. L’ensemble du secteur de l’électronique grand public pâtit de la crise actuelle des composants, mais les conséquences sont particulièrement lourdes pour les consoles. Contrairement aux téléphones, ordinateurs, enceintes et autres appareils grand public, les consoles ne sont généralement pas vendues avec une marge bénéficiaire ; elles sont au contraire commercialisées à un prix inférieur à leur coût de fabrication. »

Si avec ça, Xbox ne redevient pas leader du marché des consoles… On dit merci l’IA, merci Satya, et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour voir le petit artisan licencier des centaines de personnes, parce que c’est la navrante réalité du marché d’aujourd’hui.