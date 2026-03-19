Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard arrivera le 21 avril sur consoles et PC

Un Vampire qui va encore sucer notre temps

Avec Vampire Crawlers, on ne parle plus d’un auto-shooter en temps réel, mais d’un jeu qui mélange deckbuilding, combats au tour par tour et éléments roguelite, tout en conservant cette logique de montée en puissance progressive qui a fait le succès du jeu d’origine. Le titre nous fera ainsi explorer des donjons, éliminer des monstres, récupérer des trésors et construire des combinaisons de cartes de plus en plus puissantes.

Le studio explique que le système repose sur l’enchaînement des cartes selon un ordre croissant de mana, chaque action venant renforcer la suivante. L’objectif est clairement de créer des combos démesurés, dans un esprit fidèle à Vampire Survivors, mais avec une approche plus tactique.

Le jeu laissera aussi le choix du rythme. On pourra prendre son temps pour réfléchir à chaque tour, ou au contraire jouer très rapidement, sans que cela ne change la précision du résultat. Poncle insiste justement sur cette idée d’un système qui peut être à la fois stratégique et nerveux selon la manière dont on souhaite l’aborder. L’exploration des donjons aura également une place importante. Le studio promet des niveaux remplis de trésors, d’interactions et même, comme il le souligne avec humour, de « murs fonctionnels » comparé à Vampire Survivors.

Reste à voir si ce virage deckbuilder saura séduire la majorité des fans du jeu d’origine.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard sera disponible le 21 avril prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC au prix de 9,99 €. Des versions iOS et Android sont également prévues, mais elles arriveront plus tard.