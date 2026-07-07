Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu

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Pour qui suit un minimum l’actualité vidéoludique, il était impossible de ne pas retenir son souffle le temps de savoir l’ampleur des dégâts causés par XBOX dans le cadre de son « reset », un mot dépersonnalisant pour dire « hécatombe », comme les conséquences humaines de cette décision. Alors au milieu des trop nombreux licenciements actés en plusieurs temps, touchant précisément 3 200 personnes, le destin de studios placés sur un fil de funambule s’est éclairci. Parmi eux, Undead Labs, derrière State of Decay 3, est revendu. À qui ? On ne sait pas encore, mais la boîte a tenu à rassurer elle-même au sujet de son bébé.

State of Decay 3 // Source : Undead Labs

Des morts-vivants surtout vivants

Non pas que les autres studios comme Compulsion Games et Double Fine s’en sortent beaucoup mieux malgré leur indépendance, mais Undead Labs, tout comme Ninja Theory, va voir son histoire se poursuivre sous une autre bannière.

Un nouveau propriétaire qui reste encore à identifier, mais cette incertitude (tout du moins vis-à-vis du public) n’empêche pas le studio à l’œuvre sur State of Decay 3 de prendre la parole.

Undead labs state of decay 3 communique 1

Communiqué sur State of Decay 3 // Source : Discord Undead Labs

Et c’est sur son Discord qu’Undead Labs a confirmé que le troisième opus du jeu de survie post-apo’ est toujours sur les rails :

« Aujourd’hui, Undead Labs commence un nouveau chapitre. Nous sommes en train de quitter XBOX et bien que nous ne pouvons pas encore communiquer tous les détails, nous pouvons vous dire ceci : State of Decay 3 est toujours prévu. L’équipe travaille dur et notre engagement envers cette communauté n’a jamais été aussi fort. Des nouvelles arrivent bientôt. Les survivants restent soudés. »

Un tel jeu n’avait pas besoin d’une telle perturbation vu le développement compliqué qu’il traîne depuis des années. Mais voilà, après être passé par-dessus bord le navire XBOX, Undead Labs tient bon. Malgré tout, on attendra quand même de voir qui va financer le projet, à quel point l’équipe va être remaniée ou encore les nouveaux éléments concrets au niveau du développement avant d’esquisser ne serait-ce que le début d’un soupir de soulagement. Des infos qui devraient donc tomber sous peu.

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Jaquette de State of Decay 3
State of Decay 3
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