Compulsion Games et Double Fine réagissent à leur nouveau statut suite au ménage effectué par XBOX

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On nous avait donné rendez-vous pour le début de l’exercice fiscal 2026-2027, période à laquelle les conséquences douloureuses du « reset » de XBOX allaient se faire sentir, et malheureusement, on y est. La sentence est tombée avec des milliers de licenciements prévus du côté de XBOX et Microsoft. Une hécatombe qui s’accompagne également d’une mise au clair sur la situation des studios dont XBOX veut se séparer depuis plusieurs semaines. Parmi eux, Compulsion Games et Double Fine, qui ont publié un communiqué pour officialiser cette nouvelle vie qui commence pour eux, non sans incertitude.

Psychonauts // Source : Double Fine Productions

Un avenir indépendant mais périlleux pour Compulsion Games…

Lorsque le public a eu vent que XBOX voulait massivement se restructurer avec comme levier de se séparer de plusieurs boîtes de ses XBOX Game Studios, l’incompréhension, voire le dégoût, a gagné les rangs.

Et tandis que l’on s’attendait à voir le pire arriver, ce qui n’a guère été évité sur le plan humain, quatre de ces studios connaissent désormais leur destin : Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games et Double Fine. Si les deux premiers sont voués à être rachetés par des repreneurs encore inconnus, les deux autres retrouvent leur indépendance.

An important update from Compulsion Games.

Compulsion Games (@compulsiongames.bsky.social) 2026-07-06T13:37:58.436Z

Sur les réseaux sociaux, Compulsion Games a été le premier à réagir à ce changement de statut :

« Lorsque Compulsion Games a été créé en 2009 en tant que studio indépendant, nous n’étions que quelques rêveurs dans une vieille usine de gramophones, dévoués à la création de récits riches et d’expériences qui semblaient façonnées à la main. Nous tenons à l’art de créer des jeux, aux histoires que l’on raconte, aux joueurs qui les vivent et aux créateurs réunis afin de mettre leur coeur et leur âme dans le fait de créer quelque chose de différent. Aujourd’hui, nous informons que Compulsion Games retrouvera son indépendance après avoir fait partie de XBOX. Dans le cadre de cette transition, nous conserverons les droits liés à Contrast, We Happy Few et notre jeu récompensé South of Midnight. Nous sommes reconnaissants pour les années passées chez XBOX, pour le soutien apporté à notre équipe, et pour l’opportunité de proposer ces jeux aux joueurs à travers le monde. »

Outre les formules de politesse adressées à XBOX parce que c’est l’usage, cette première partie du communiqué indique aussi que Compulsion Games reste pleinement propriétaire de ses IP. Une bonne nouvelle pour le studio qui compte rester dans cette optique de proposer des jeux différents des autres :

« En tant que studio indépendant, nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à construire des jeux uniques qui définissent Compulsion tout en franchissant les prochaines étapes de notre parcours. Notre priorité immédiate est de soutenir notre équipe durant cette période de transition. Nous sommes confiants en l’avenir de Compulsion Games et nous nous tournons vers ce prochain chapitre durant lequel une chose restera immuable : nous créerons des jeux uniques qui racontent des histoires marquantes, avec pour objectif de toucher les coeurs et les esprits de nos joueurs. »

… mais aussi pour Double Fine Productions

Double Fine (@doublefine.com) 2026-07-06T14:06:07.736978667Z

Puis, peu de temps après, c’est Double Fine qui, plus sobrement, a pris la parole sur cette nouvelle page de son histoire, là aussi sur ses réseaux sociaux :

« Une fois de plus, Double Fine Productions va devenir un studio indépendant. Nous remercions Xbox pour ces sept superbes années passées ensemble, ainsi que pour  avec nous dans le but de trouver une solution préservant notre histoire et notre culture, tout en nous restituant la propriété de nos jeux. À tous ceux qui nous ont contacté ces dernières semaines : merci pour tous vos paroles bienveillantes, nous avons été profondément touchés par vos messages. Nous vous en dirons bientôt plus sur ce qui arrive. Votre soutien constant est très apprécié. »

Bien que l’on pourrait avoir tendance à se réjouir que des studios aussi créatifs puissent continuer à œuvrer en toute indépendance, n’oublions pas que ces transitions ne se feront sans doute pas sans heurts, à plus forte raison au milieu d’un marché suffisamment impitoyable vis-à-vis des structures plus modestes.

Mais aussi, et surtout, difficile de voir cette situation comme autre chose qu’un gros poisson qui lâche dans la nature ce qu’il considérait comme un boulet au pied, tout en récoltant les lauriers pour ne pas avoir purement et simplement tiré le rideau.

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