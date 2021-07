Valve dévoile son Steam Deck, une console portable façon Switch

Les rumeurs étaient vraies, Valve se lance bien sur le marché des consoles avec le Steam Deck, une machine qui fait forcément beaucoup penser à la Switch qui aura beaucoup de mal à rivaliser d’un point de vue technique, surtout vu l’absence d’améliorations de son nouveau modèle Oled. On vous résume tout ce qu’il faut savoir.

Valve présente sa console de jeu vidéo

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021. Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

Vous le comprenez assez facilement en voyant ces images : le Steam Deck est comme un PC portable, ou plutôt, une version console portable de Steam. L’objectif premier est de permettre aux utilisateurs Steam de jouer à la majorité de leurs jeux n’importe où. Le tout peut être accompagné d’un dock, vendu séparément, permettant de transposer son jeu sur un écran.

Un concept qui rappelle bien évidemment la console de Nintendo : que ce soit son design proche de la GameGear, son but premier de jouer en portable et son dock, on est sur une idée assez similaire. Cela fait aussi écho aux nombreuses rumeurs des derniers mois. Une annonce d’ailleurs historique puisque cela fait longtemps, depuis Microsoft et sa première Xbox, qu’un nouvel acteur sérieux (donc outre les tentatives mineures) n’était pas entré dans la danse avec une nouvelle console.

Caractéristiques et particularités

Si vous retrouverez l’ensemble des caractéristiques techniques un peu plus bas, le Steam Deck embarque une architecture Zen 2 avec un processeur RDNA 2 Custom, une RAM de 16 Go et se divise en trois capacités de stockage, 64 Go, 256 Go et 512 Go. Côté écran, on est sur une dalle LCD 60 Hz de 7 pouces avec une résolution de 1280×800.

Plus concrètement, Steam Deck entre les mains, cette machine offre toutes les commodités d’une console portable en proposant les fonctionnalités d’un PC gamer. Il embarque une version arrangée du SteamOS avec une interface pensée pour le petit écran. On pourra ainsi jouer à nos jeux Steam assez facilement en les retrouvant dans notre bibliothèque mais aussi utiliser des applications tierces afin de lancer des jeux sur d’autres launchers. On pourra donc lancer des jeux « hors Steam » mais aussi des logiciels variés, probablement sur un catalogue limité.

Quel poids pour le Steam Deck (vs la Switch) ?

En main le Steam Deck promet de tout de même peser son poids. Il suffit pour cela de comparer la machine de valve aux différents modèles de Switch pour s’en rendre compte :

– Switch Lite : 275 grammes

– Switch classique : 398 grammes

– Switch OLED : 420 grammes

– Steam Deck : 669 grammes

Un dock pour jouer sur écran

Un peu comme la Switch, il est aussi possible de « docker » son Steam Deck et de jouer sur un écran externe. Cependant, le dock n’est pas fourni avec et il faudra l’acheter séparément. Cela permettra de personnaliser votre expérience et d’ajouter par exemple, le combo clavier/souris pour retrouver la familiarité d’un PC mais sans en avoir un. Le dock comporte 3 ports USB (dont deux en 2.0 et un en 3.1), un port Ethernet, du HDMI mais aussi un DisplayPort. Valve précise que le port USB-C de la console est capable d’envoyer du 8K à 60 Hz ou du 4K à 120 Hz (sans dire toutefois si la console en est capable).

Quelle date de sortie pour le Steam Deck ?

Pour l’instant, pas encore de date de sortie pour le Steam Deck, mais nous avons un mois de sortie : la console portable de Valve devrait être disponible pour les fêtes de fin d’année. La plateforme espère une arrivée en décembre 2021.

Comment précommander le Steam Deck ?

Les précommandes arrivent vite puisqu’elles ouvriront ce vendredi 16 juillet à 19 heures, directement sur la page officielle de Steam. Il y a cependant plusieurs conditions, à savoir :

Disposer d’un compte Steam qui a effectué au moins un achat avant juin 2021

Verser un acompte qui sera réduit du prix final lors de l’envoi

Une seule machine pourra être achetée par compte Steam

Des conditions qui permettront d’éviter les ruptures de stock et surtout, le chaos qu’on a pu rencontrer avec les nouvelles PlayStation et Xbox. Un bon moyen aussi d’éviter les scalpers.

Les différentes offres

Pour son lancement, le Steam Deck se divise en trois modèles. Les specs techniques restent les mêmes, mais la capacité de stockage et sa vitesse d’écriture. Les détails sont listés plus bas.

Le Steam Deck 64 Go

Prix : 419€

Contient : Un Steam Deck équipé d’une mémoire interne eMMC de 64 Go Un étui de transport



Le Steam Deck 256 Go

Prix : 549€

Contient : Un Steam Deck équipé d’un disque interne SSD NVMe de 256 Go Stockage plus rapide Un étui de transport Bundle de profil exclusif de la communauté Steam



Le Steam Deck 512 Go

Prix : 679€

Contient : Un Steam Deck équipé d’un disque interne SSD NVMe de 512 Go Stockage le plus rapide Verre avec traitement antireflet de qualité supérieure Un étui de transport Bundle de profil exclusif de la communauté Steam Thème de clavier virtuel exclusif



Caractéristiques techniques détaillées du Steam Deck

Processeur

APU AMD

Processeur : Zen 2 4 c/8 t ; 2,4 à 3,5 GHz (jusqu’à 448 Gflops FP32)

Processeur graphique : 8 UC RDNA 2 ; 1 à 1,6 GHz (jusqu’à 1,6 Tflops FP32)

Puissance de l’APU : 4 à 15 watts

Mémoire Vive

RAM LPDDR5 de 16 Go (5500 MT/s)

Stockage

Au choix : eMMC de 64 Go (PCIe Gen 2 ×1) SSD NVMe de 256 Go (PCIe Gen 3 ×4) SSD NVMe ultra rapide de 512 Go (PCIe Gen 3 ×4)

Port carte Micro-SD pour augmenter la capacité (UHS-I compatible avec SD, SDXC et SDHC)

Contrôles et entrées

Commandes manette : Boutons A B X Y Croix directionnelle Gâchettes analogiques gauche et droite Gâchettes hautes gauche et droite Boutons Affichage et Menu 4 boutons poignées affectables

Sticks analogiques : 2 sticks analogiques de taille normale avec toucher capacitif

Retour haptique : Retour haptique haute définition

Trackpads : 2 trackpads carrés de 32,5 mm à retour haptique Latence améliorée de 55 % par rapport au Steam Controller Sensibilité à la pression pour configurer la force appliquée aux clics



Gyroscope : IMU à 6 axes

Écran

Résolution : 1280 × 800 px (format 16:10)

Type : Écran LCD collé optiquement pour une meilleure lisibilité

Taille : 7″ de diagonale (un peu plus de 17 cm)

Luminosité : Valeur typique : 400 cd/m²

Fréquence de rafraichissement : 60 Hz

Tactile : Oui

Capteurs : Capteur de luminosité ambiante

Connectivité

Bluetooth : Bluetooth 5.0 (compatible avec contrôleurs, accessoires et matériel audio)

Wifi : Wifi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, MIMO 2 × 2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Port USB-C compatible avec DisplayPort 1.4 Alt-mode ; jusqu’à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz, USB 3.2 Gen 2

Audio

Canaux : Stéréo avec DSP intégré pour une immersion sonore

Microphones : Double réseau de microphones

Prise casque/micro : Prise écouteurs/casque stéréo 3,5 mm

Numérique : Audio multicanal via DisplayPort par USB-C, USB-C standard ou Bluetooth 5.0

Alimentation

Entrée : Chargeur USB Type-C PD 3.0 de 45 W

Batterie : Batterie de 40 Wh, entre 2 et 8 heures d’autonomie

Dimensions et poids

Dimensions : 298 mm × 117 mm × 49 mm

Poids : Environ 669 grammes

Logiciel

Système d’exploitation : SteamOS 3.0 (basé sur Arch)

Bureau : Plasma de KDE

Caractéristiques de la station d’accueil (vendue séparément)

Extensions

Périphériques : 1 port USB-A 3.1 2 ports USB-A 2.0

Réseau : Ethernet

Écrans externes DisplayPort 1.4 HDMI 2.0



Alimentation

Entrée : Prise d’alimentation Passthrough USB-C

Connexion de Steam Deck : Câble captif de 6 pouces USB-C avec un connecteur 90° à bas profil

Dimensions et poids

Dimensions : 117 mm × 29 mm × 50,5 mm

Poids : Environ 120 grammes

Que pensez-vous de cette nouvelle console ?