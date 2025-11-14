Test Dispatch – Le meilleur héritage des jeux Telltale

8.5

  • Un casting parfait
  • L'écriture fait mouche, avec beaucoup d'humour
  • Le rythme est bien maitrisé
  • Une sacrée patte visuelle
  • Une partie gameplay simpliste, mais qui fonctionne bien
  • Des doublages de très haut niveau
  • Pas mal de choix sans impact
  • Des épisodes un peu courts
  • Certaines dynamiques peu exploités
8.5

Que l’on aime ou pas le genre super-héroïque, difficile de ne pas tomber sous le charme de Dispatch. AdHoc parvient ici à revitaliser un genre qui avait grise mine depuis la première mort de Telltale, en peaufinant sa manière de raconter des histoires avec l’écriture la plus soignée possible. Bien sûr que l’on aurait aimé plus de chemins différents. Bien sûr que l’on aurait apprécié voir certaines relations être plus étoffées. Et bien sûr que la partie gameplay ne convaincra pas tout le monde (même si elle est bien pensée). Pour autant, Dispatch nous offre une authenticité rare, des éclats de rire comme peu d’autres jeux, et des personnages dont il est facile de tomber amoureux. Une formule presque parfaite pour le genre, faite avec beaucoup de coeur.

