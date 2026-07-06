Persona 4 Revival : Le studio derrière les animes Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man va s’occuper des cinématiques du jeu

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Atlus compte bien offrir un vrai ravalement de façade à Persona 4 avec un remake qui rend cet épisode un peu plus digeste pour les standards d’aujourd’hui. En dehors des modifications de gameplay et d’une patte artistique qui change forcément un peu, Atlus a également voulu actualiser les quelques cinématiques du jeu, et pour cela, il est allé consulter le studio d’animation le plus en vogue du moment.

Persona 4 Revival // Source : Atlus

Un duo qui a déjà fonctionné ensemble par le passé

Même si MAPPA a un planning plus que chargé qui pose de sérieux questionnements sur les conditions de travail de ses artistes, il a accepté de s’occuper des cinématiques de ce Persona 4 Revival. C’est ce qui a été annoncé ce week-end lors de l’Anime Expo, en plus de la diffusion d’une nouvelle vidéo consacrée à Rise, puisque Atlus s’est lancé dans une série de trailers du genre mettant en avant chaque personnage (celle centrée sur le protagoniste a été dévoilée quelques jours plus tôt).

Atlus et MAPPA se retrouvent donc après une collaboration dans Persona 5 Royal, puisque c’est ce studio d’animation qui avait réalisé l’opening (très réussi) du jeu. Ici, il sera aux commandes de toutes les cinématiques en jeu. Même si elles ne sont pas nécessairement très nombreuses, il est toujours appréciable de voir qu’un studio avec une telle renommée s’occupe de les animer. Entre deux saisons de Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, ce studio a donc encore un peu de temps à accorder à des projets comme celui-ci, et ce ne sont pas les fans de Persona qui viendront s’en plaindre.

Persona 4 Revival sera disponible dès le 18 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera directement compris dans le Xbox Game Pass.

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Jaquette de Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 18/02/2027

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