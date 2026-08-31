Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements

Pour beaucoup de fans n’ayant pas découvert la série avec Persona 5, Persona 4 reste encore aujourd’hui ce que la licence a produit de mieux. Une galerie de protagonistes attachants et bien écrits, un cadre rural typiquement japonais particulièrement charmant et, bien évidemment, tous les ingrédients qui rendent la formule RPG si prenante. Que ce soient les combats, les musiques, les liens sociaux ou encore la liberté d’exploration, tout s’emboîte dans un concept qui fait encore mouche aujourd’hui. Atlus ne prend donc pas trop de risques avec Persona 4 Revival.

Malgré tout, cette modernisation soulève quelques questions quant à la fidélité à l’œuvre originale, que ce soit au niveau de la difficulté ou de la préservation de tout ce qui la rend unique. Lors de notre prise en main, nous avons uniquement pu jouer quelques séquences du début de l’aventure. Notamment celle où Yosuke fait face à son Ombre, puis l’exploration du château de Yukiko où Chie doit à son tour affronter ses propres démons.

Par la suite, nous avons pu poser quelques questions à Kazuhisa Wada (General Producer, Persona Team) et Akane Kabayashi (Art Director sur P4R) pour en savoir plus.

Ce qui a été changé et ce qui est resté intact

Si vous avez apprécié Persona 3 Reload, Persona 4 Revival s’inscrit dans sa continuité et dans la volonté d’Atlus de remettre ses RPG au goût du jour. Nous avons justement demandé aux développeurs quels éléments ils considéraient comme intouchables et lesquels avaient, au contraire, besoin d’un petit coup de balai. :

Persona 4 est un jeu tellement formidable que nous savions que nous ne pouvions pas modifier ce qui constitue le cœur même de Persona 4. Cela concerne donc l’histoire, les personnages et tout ce qui fait qu’ils sont ce qu’ils sont. Nous ne voulions pas toucher à cela. Mais dans le même temps, nous voulions remettre le jeu au niveau des standards actuels. Nous avons donc ajouté de nombreuses améliorations de confort, amélioré les graphismes et fait en sorte que le joueur puisse vraiment avoir le sentiment de faire partie de la ville d’Inaba et de vivre pleinement cette histoire. C’est principalement là-dessus que nous nous sommes concentrés.

Nous avons ensuite demandé comment l’équipe s’est assurée que Persona 4 Revival ne donne pas simplement l’impression d’être un « Persona 3 Reload, mais avec Persona 4 » :

D’une manière générale, nous utilisons la même approche globale que pour Persona 3 Reload, mais nous voulions nous assurer de conserver l’essence de ce qui fait de Persona 4 ce qu’il est, notamment sur le plan graphique. Lorsque nous avons travaillé sur les graphismes, notre principal objectif était de nous concentrer sur les éléments nostalgiques et sur cette atmosphère chaleureuse et réconfortante propre à une petite ville rurale. Nous avons vraiment fait de notre mieux pour retrouver le plaisir que les joueurs ressentaient en découvrant le jeu original, tout en faisant entrer cette expérience dans une nouvelle époque.

L’un des éléments qui a le plus mal vieilli dans Persona 4 Golden reste aujourd’hui la répétitivité des donjons, aussi bien en matière d’exploration que d’esthétique. Kazuhisa Wada et Akane Kabayashi nous ont justement expliqué qu’il s’agissait de l’un des éléments primordiaux de cette modernisation :

Lorsque nous avons conçu les donjons de Persona 4 Revival, notre priorité était de les rendre globalement plus agréables, moins répétitifs et moins contraignants pour les joueurs d’aujourd’hui. Nous avons ajouté de nombreuses fonctionnalités afin de rendre l’expérience plus fluide. Par exemple, il existe une sorte de guide lumineux qui vous indique votre objectif et la direction à suivre. Concernant les graphismes, certaines personnes peuvent également s’inquiéter des ressemblances entre les différentes parties d’un même donjon. Dans le jeu original, il existait déjà des changements visuels à mesure que l’on progressait plus profondément dans les donjons, mais nous avons consacré beaucoup d’efforts à rendre ces évolutions beaucoup plus marquées. Ainsi, plus vous vous enfoncez dans un donjon, plus vous plongez profondément dans le cœur de la personne que vous explorez. Vous découvrez alors davantage de symboles et de transformations qui reflètent sa véritable personnalité et ce qu’elle porte au plus profond d’elle-même.

Des donjons plus digestes ?

En effet, une petite trace lumineuse vous indique désormais la route à suivre pour atteindre l’étage suivant ou le boss. L’exploration plus approfondie reste ainsi optionnelle, ce qui permet d’adapter plus facilement sa progression à l’état de son équipe. Visuellement, les donjons sont évidemment bien plus détaillés que dans Persona 4 Golden, mais il faudra surtout s’en assurer sur l’ensemble de l’aventure.

De plus, dans Persona 4, chaque donjon est étroitement lié à la psychologie d’un personnage en particulier. Nous avons donc demandé aux développeurs s’ils avaient profité du remake pour raconter davantage de choses sur ces personnages directement à travers les environnements et le level design :

Nous avons beaucoup utilisé les éléments visuels dans cette optique. Nous avons également beaucoup échangé avec les game designers afin de façonner les donjons de manière à vraiment donner l’impression au joueur d’entrevoir les pensées intérieures des personnages qu’ils représentent.

Grâce à la modernisation et à l’ajout de nouvelles mécaniques de jeu par rapport à l’original, il existe un risque que Persona 4 Revival devienne trop facile. D’autant plus que la plupart des fans sont désormais habitués aux différents éléments de gameplay de la série, comme les faiblesses, le Baton Pass ou encore le One More. Par-dessus le marché, le titre ajoute une fonctionnalité inédite appelée Prime Time :

Dans ce jeu, nous avons le système Prime Time, qui permet de remplir une jauge lorsque vous explorez les donjons. Une fois qu’elle est suffisamment remplie, vous pouvez déclencher plusieurs attaques enchaînées qui ne consomment aucun SP. Cela permet donc d’utiliser de très grosses attaques successivement, et le résultat est particulièrement satisfaisant. Pour les nouveaux joueurs, cela leur permet d’expérimenter et d’apprendre les différents systèmes dans une sorte d’environnement sécurisé vis-à-vis de la consommation de SP.

Toutefois, monsieur Wada se veut rassurant concernant l’équilibrage :

Mais dans le même temps, nous avons effectué énormément de playtests afin de nous assurer que cela ne rendait pas le jeu trop facile. C’était justement l’une de nos principales inquiétudes. Nous avons donc réalisé beaucoup de tests pour parvenir à un bon équilibre, afin que même les joueurs expérimentés puissent trouver suffisamment de matière pour être mis à l’épreuve et prendre du plaisir.

Plus de détails concernant les personnages de Persona 4

Nous n’avons pas pu nous en assurer par nous-même, mais Atlus a indiqué que certains Social Links comporteraient des éléments supplémentaires. Nous avons ainsi demandé ce que cela signifiait concrètement :

Concernant les Social Links, nous n’avons pas réellement ajouté énormément de contenu supplémentaire. Ce que nous avons surtout fait, c’est en augmenter la « résolution », si cette expression a du sens. Nous avons retouché certains dialogues ici et là. Par exemple, certaines conversations assez anodines n’apportaient pas nécessairement beaucoup d’informations sur les personnages ou leurs pensées. Nous avons donc ajouté de petits indices sur ce qu’ils pensent et davantage d’éléments permettant de mieux comprendre leur personnalité.

Kazuhisa Wada a d’ailleurs teasé une nouveauté liée aux Social Links :

En plus de cela, nous avons également ajouté un nouveau système lié aux différents personnages principaux et aux membres de l’équipe, qui permettra d’en apprendre un peu plus sur eux. Mais il faudra attendre de prochaines annonces pour en savoir davantage à ce sujet.

En parlant justement des personnages principaux, ces derniers sont apparus dans de nombreux spin-offs (Persona 4: Dancing All Night, Persona 4 Arena…) et différentes adaptations depuis 2008. Il est donc intéressant de savoir si l’équipe s’est uniquement basée sur le jeu original ou si ces différentes interprétations ont eu une quelconque influence sur les modifications apportées dans ce remake :

Je pense que les personnages de Persona 4 ont d’abord été établis dans le jeu original, mais que les différents spin-offs sortis ensuite leur ont progressivement apporté davantage de couleur et de profondeur. Nous avons donc clairement utilisé toutes ces informations pour guider nos décisions concernant la manière de représenter et d’exprimer les personnages dans Persona 4 Revival. Nous n’avons pas directement repris le contenu précis de ces jeux, mais nous nous en sommes servis pour apporter des nuances supplémentaires, davantage d’informations, et donner de petits aperçus de certains aspects de ces personnages dans Persona 4 Revival.

Sur un ton plus léger, nous avons interrogé Kazuhisa Wada et Akane Kabayashi sur la couleur associée à cet opus, à savoir le jaune. Avec une teinte aussi marquée, contrairement au bleu plus passe-partout de Persona 3, on pouvait se demander si l’équipe ne s’était pas dit, à un moment donné, que Revival devenait peut-être un peu trop jaune :

Il n’y a jamais vraiment eu de moment où nous nous sommes dit que nous avions mis suffisamment de jaune. C’était plutôt : « Il nous faut encore plus de jaune ! Il faut que tout soit jaune ! » Vous connaissez les takuan ? Ce sont ces radis japonais jaunes. On allait finir par faire en sorte que tout ressemble à ces takuan. Nous voulions donc vraiment insister sur le jaune parce qu’il s’agit d’une couleur très importante dans l’identité du jeu. Mais pour les éléments promotionnels notamment, nous avons également ajouté beaucoup de touches de bleu. Cela permet d’apporter davantage de contraste par rapport au jeu précédent et d’aider Persona 4 Revival à disposer de sa propre identité visuelle.

Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps d’interroger les membres du studio sur la musique, qui constitue un véritable sujet de débat pour les fans de longue date, comme ce fut le cas avec Persona 3 Reload. Ce qui met néanmoins tout le monde d’accord, ce sont les morceaux inédits ajoutés à l’occasion du remake, comme « Color Your Night » et « It’s Going Down Now ». Sur Persona 4 Revival, nous avons justement pu découvrir un nouveau morceau avec Prime Time, qui constitue déjà un ajout réussi à la bande-son. Atlus a d’ailleurs mis le morceau à disposition sur Spotify.

Néanmoins, si la réinterprétation de certains morceaux iconiques est plutôt réussie, comme Time to Make History, d’autres nous paraissent un peu plus faibles par rapport à l’original, à l’image de Reach Out to the Truth. L’appréciation dépendra évidemment des goûts de chacun, mais il nous semble tout de même important de le signaler tant la musique occupe une place majeure dans l’expérience d’un Persona.

Après cette première prise en main, il nous tarde malgré tout de replonger dans cet opus si particulier de la franchise. On ne peut nier le travail de refonte particulièrement propre et fidèle réalisé par Atlus, même si l’on peut pinailler sur certains choix. La plus grande inquiétude reste toutefois la difficulté, que l’on espère suffisamment bien équilibrée pour ne pas transformer le RPG en un simple et joli feu d’artifice.