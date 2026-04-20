Une photo du tournage du film The Legend of Zelda dévoile un concept-art avec la tenue de Link et la Master Sword

Un beau concept, mais rien de plus

Cette photo, on la doit à Gyula Pados, responsable de la photographie sur le film The Legend of Zelda. Pour fêter la fin du tournage du long-métrage, l’intéressé a posté sur Instagram une photo sur laquelle on peut voir le « clap » qui a servi au tournage, et sur cet objet, une image de Link est affichée en grand. Un post aujourd’hui supprimé, mais relayé bien plus rapidement par de nombreux internautes.

new art of Link from The Legend of Zelda film (from Director of Photography Gyula Pados) www.instagram.com/gyula_pados_… — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2026-04-20T02:05:37.695Z

Cette image nous montre un Link dans sa tenue complète, tenant la Master Sword dans sa main droite. On remarque alors que le personnage possède ici un look « traditionnel » avec une tenue bien verte, et non la bleue de Breath of the Wild, chose que l’on avait déjà pu remarquer avec la première photo de Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle.

Et si le protagoniste en impose ici, il ne faut pas s’attendre à ce que le résultat soit exactement le même sur le grand écran. Il ne s’agit pas ici d’une photo de l’acteur en tenue (il suffit de voir que ce n’est pas son visage ici), mais bien d’un concept-art, qui montre plutôt une note d’intention. Il est donc important de comprendre que Link ne ressemblera pas forcément à cela dans cette adaptation, même si on imagine que son costume va évoluer par rapport à la première photo qui a été partagée. On notera aussi le nom de code du film, Umami, qui a visiblement continué d’être utilisé pendant le tournage.

Pour rappel, le film The Legend of Zelda est attendu pour début mai 2027 au cinéma.