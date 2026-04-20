Une nouvelle conférence ID@Xbox Showcase centrée sur les jeux indépendants aura lieu ce 23 avril

Une partie du programme a déjà été dévoilée

Cette nouvelle émission brandée Xbox est comme d’habitude coproduite par le site IGN, et permet de mettre en avant quelques jeux indépendants de toutes les tailles. Car même si l’on retrouvera bien des jeux conçus par des petites équipes, le programme de cette émission mettra aussi en avant des productions un peu plus onéreuses, à l’image d’Aphelion de DON’T NOD, ou encore Solo Leveling Arise: Overdrive qui adapte le manhwa à succès.

Il est aussi précisé que l’extraction-RPG Mistfall Hunter sera de la partie, au même titre que l’intriguant jeu d’aventure There Are No Ghosts at the Grand, et bien d’autres jeux dont on ne connaît pas encore l’identité. N’attendez donc aucune annonce concernant les jeux des Xbox Game Studios, puisque ce n’est pas là le but du showcase.

Pour découvrir tout cela en direct, il faudra suivre cet ID@Xbox Showcase sur YouTube, Twitch ou encore Facebook et TikTok dès 18 heures (heure de Paris) ce jeudi 23 avril.