Une manette PS5 DualSense aux couleurs de Genshin Impact sera bientôt disponible en édition limitée

Les jumeaux et Paimon sont à l’honneur

Cette manette PS5 DualSense sera donc principalement blanche avec quelques touches de bleu (ou vert si vous préférez) et d’or, qui sont les couleurs de l’emblématique et attachiante Paimon (non, pas de faute d’orthographe ici). On y retrouve de beaux dessins avec les emblèmes des deux jumeaux voyageurs, Aether et Lumine, ainsi qu’une petite inscription à l’arrière avec la mention « Genshin » et une petite apparition de Paimon.

Une bien jolie manette qui sera d’abord accessible en Asie dès le 21 janvier prochain. Pour les pays occidentaux, dont ceux en Europe comme la France, il faudra patienter jusqu’au 25 février 2026 pour se la procurer.

En revanche, les précommandes vont démarrer un peu plus tôt et seront en ligne dès le 11 décembre à 10 heures chez nous, sur le site officiel de PlayStation. Il faudra ici compter sur un prix de 84,99 € (ce qui reste moins cher qu’un personnage 5 étoiles), avec des stocks sans doute très limités, alors bon courage à vous si vous essayez de vous en procurer une.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android.