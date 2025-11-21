Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)

Départ vers la Lune

Cette mise à jour 6.2 de Genshin Impact va nous permettre de continuer la quête d’Archon au sein de la région de Nod-Krai, avec les préparations autour de la Nuit de la prière lunaire, qui va marquer le départ de Columbina.

Les célébrations ne seront cependant pas de tout repos, et l’on verra apparaitre certains personnages clés durant les deux nouvelles quêtes dont Alice, que l’on apercevra pour la première fois en jeu (son modèle 3D du moins), tout comme Nicole (N).

Les bannières de la version 6.2

Le seul personnage 5 étoiles inédit de la version 6.2 du jeu sera donc Durin, de type Pyro avec une épée à une main. Un personnage plutôt polyvalent avec deux styles de combat. En activant sa compétence élémentaire d’un simple appui, Durin sera plutôt offensif avec son style « Déni des ténèbres », qui infligera des gros dégâts, surtout avec de la Vaporisation et de la Fonte. En appuyant une seconde fois, il jouera plutôt le rôle d’un personnage de soutien, en infligeant régulièrement des dégâts PYro tout en réduisant les résistances élémentaires.

Un personnage 4 étoiles sera aussi intégré avec Jahoda, de type Anémo, maniant un arc. Sa compétence élémentaire lui permettra de collecter de l’énergie qui pourra ensuite être lancée périodiquement sur les ennemis, tandis que sa compétence ultime va invoquer un robot de compagnie pour nous soigner.

La première bannière permettra d’obtenir Durin ou Venti avec leurs armes, ainsi que Jahoda en personnage 4 étoiles, tandis que la seconde mettra en avant Varesa et Xilonen.

De plus, puisque l’on parle des personnages, sachez que plusieurs personnages de Mondstadt seront améliorés dans cette mise à jour. On parle ici de « Personnages Hexerei », qui recevront donc des buffs, et qui sont les suivants :

Venti

Sucrose

Mona

Klee

Albedo

Fischl

Razor

Placer deux de ces personnages (Durin est compris dans le lot) dans une même équipe activera un bonus spécial. Après avoir accompli une quête spéciale du « Dictionnaire de la Sorcière », vous pourrez obtenir un exemplaire de Fischl, Razor ou Sucrose.

Les événements de la version 6.2

Retour aux Monts Dosdragon avec l’événement « Périple enneigé des âmes embrasées », qui demandera de participer à plusieurs mini-jeux comme du cache-cache, ou encore des défis de parcours, voire un petit jeu où l’on doit tirer des boules de neiges. Des combats seront aussi proposés avec des conditions spéciales pour activer certains bonus. Participer à tout cela donnera accès à une arme 4 étoiles, « Arc pluvial du serpent arc-en-ciel ».

Direction ensuite Natlan avec le retour d’un événement centré autour d’un mini-jeu de pinball, avec quelques améliorations de gameplay. Toujours dans cette région, un événement consacré aux Sauriens demandera de participer à plusieurs épreuves en fonctions des compétences de chaque type de Sauriens..

Un nouveau boss sera aussi disponible avec le Landcruiser super-lourd : forteresse mécanisée, qui devra être battu plusieurs fois pour obtenir les matériaux nécessaires à l’amélioration de Durin. Liben sera quant à lui de retour avec l’événement qui donne accès à des primo-gemmes en échange de certains objets.

Enfin, le mode Paradisia milliastral sera lui aussi mis à jour avec l’inclusion du centre de préfabriqués pour obtenir des ressources et des créations, tandis qu’un hall principal sur le thème de l’hiver sera mis en place.

Les codes primo-gemmes

Comme d’habitude, vous pouvez profiter de primo-gemmes bonus en entrant les codes suivants, qui ne sont valables que quelques heures :

1203Kuunrukous

Dragon1203Durin

GOGOCraftspeople

Quand sortira la version 6.2 de Genshin Impact ?

La version 6.1 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 3 décembre aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.