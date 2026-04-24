Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro

Une porte d’entrée pour les utilisateurs Discord

Le site The Verge a rapporté que le partenariat récemment teasé entre Xbox et Discord se traduira finalement par un abonnement conjoint pour le Xbox Game Pass et Discord Nitro. Le compte Discord Preview a trouvé des traces pour le moins explicites d’une telle chose avec une image dévoilant un certain Xbox Game Pass Starter Edition, qui serait donc accessible à tous les utilisateurs de Discord Nitro.

Au sein de ce palier du Game Pass, on y trouverait 50 jeux comme Stardew Valley, Fallout 4, DOOM Eternal ou encore Hades. Ce qui correspond plus ou moins à l’abonnement Essential déjà mis en place, avec davantage de jeux d’éditeurs tiers ainsi que 10 heures de Xbox Cloud Gaming et la possibilité d’obtenir des points Xbox Rewards.

Pour le moment, Xbox n’a pas confirmé l’existence de ce palier, mais a bien montré son envie de collaborer avec Discord ainsi que le souhait d’offrir davantage d’offres autour de son abonnement phare. Ce n’est donc qu’une question de jours avant que ce service soit mis en place.