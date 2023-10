Un gros rachat en vue pour Sony ? C’est ce que pensent plusieurs analystes de l’industrie

Pas besoin d’être analyste pour le prédire

GamesIndustry.biz a publié un article qui fait le point sur ce qui pourrait se passer maintenant que Microsoft a absorbé le géant Activision-Blizzard-King, et le futur de Sony est bien évidemment en jeu ici. Selon Dr Serkan Toto de Katan Games, Sony est actuellement sous la pression de rachat et se devrait ainsi de riposter en continuant l’acquisition de petites équipes, mais aussi en rachant un acteur plus important. Qui cela pourrait être, c’est encore un mystère tant les options sont nombreuses, même s’il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives ou partir dans la machine à fantasme.

Pour Karol Severin de Midia Research, l’avenir de Sony est cependant ailleurs. On l’a vu ces dernières années, les licences PlayStation s’exportent vers d’autres médias, et la puissance de Sony dans le monde du cinéma et de la télévision pourrait l’aider à mieux rivaliser avec Xbox dans le futur :

« Sony possède l’un des catalogues de contenu les plus impressionnants au monde. Le regrouper dans une offre d’abonnement, par exemple, pourrait constituer une réponse compétitive solide aux efforts multiplateformes de Xbox. Il sera de plus en plus difficile de rivaliser avec Microsoft uniquement sur les jeux. La seule réponse de Sony du côté des jeux serait d’acheter quelque chose de vraiment gros comme Take-Two, mais c’est peu probable. »

On rappellera que Sony, notamment via Jim Ryan, a fait savoir qu’il explorait sérieusement des possibilités d’acquisitions. Le rachat de Bungie en est la preuve et cela ne constituait qu’un premier grand pas. Le rachat d’Activision-Blizzard laisse entendre que tout est virtuellement possible dans l’industrie, mais voir Sony racheter un éditeur serait, encore aujourd’hui, très surprenant. Mains on peut s’attendre à ce que les rangs du constructeurs s’agrandissent d’une manière ou d’une autre maintenant que son principal rival est venu à bout de sa plus grosse acquisition.